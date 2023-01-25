Росіяни не полишають спроб наступати на Бахмут. Тож нашим військовим залишається єдине – знищувати ворога, його техніку та зброю. З чим вони справляються на відмінно, завдаючи загарбникам непоправних втрат.
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Був боєкомплект – і нема
Знищити ворожий боєкомплект вдалося 24 січня. "Мадяр" не був би собою, якби не показав цілу історію: від виявлення цілі до її знищення. Як зауважив військовий, окупанти, традиційно для себе, перетворюють усе довкола на звалище. На відео можна побачити гору сміття, яке лежить на позиціях ворога.
Але найбільше уваги привернула інша гора – боєкомплекту. От і його наші захисники перетворили на справжні феєрверки. Трішки, так би мовити, спалахнули дупи в окупантів на околиці Бахмута.
Вам до ранкового кавелю. Ох, файно, коли та горіла сосна, палала,
– написав "Мадяр", побажавши спокійного дня.
ЗСУ ефектно знищили боєкомплект ворога біля Бахмута: дивіться відео
Окупанти не припиняють атаки
У ранковому зведенні Генштабу від 25 січня повідомляють, що шалені втрати ворога не зупиняють його. За минулу добу зафіксували наступи на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Додамо, що на Куп'янському, Запорізькому та Херсонському у ворога інша мета – вести оборону.
Також Сили оборони 24 січня відбили атаки ворога поблизу низки населених пунктів. Російських загарбників вдалося відкинути поблизу Білогорівки на Луганщині, Роздолівки, Красної Гори, Бахмута, Новобахмутівки, Красногорівки, Мар'їнки, а також Чарівного на Донеччині.
- Наостанок нагадаємо про актуальні втрати ворога. Станом на 25 січня нашим військовим вдалося відправити на той світ 123 080 російських загарбників. Зауважимо, що це приблизна цифра, адже точно підрахувати кількість ліквідованих у зонах ведення активних бойових дій неможливо.
- На брухт також перетворили 3161 танк, 6307 бойові броньовані машини, 2154 артилерійські системи, 450 РСЗВ, 220 засобів ППО, 290 літаків, 281 гелікоптер.
- Також на оснащенні "другої армії світу" стало на 1902 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 749 крилатих ракет, 18 суден, 4967 автомобілів і автоцистерн, а також 194 одиниць спецтехніки менше.