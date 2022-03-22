У війні проти України загинуло близько 50 морських піхотинців

У Генштабі ЗСУ заявили, про масову відмову від війни проти України в 155-й окремій бригаді морської піхоти. З початку війни відмовилися йти на фронт близько 220 військових.

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Разом з тим, ця російська бригада вже зазнала втрат, внаслідок агресії проти нашої держави. Загинуло близько 50 морських піхотинців.

Ще 110 військовослужбовців цієї частини – поранено.

За наявною інформацією, в 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку війни близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь у збройній агресії проти України. Всього, у період з 24 лютого цього року, загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини,

– заявили у Генштабі.

Додамо, що втрати Росії у війні проти України вже перетнули позначку в 15 тисяч людей. Це більше, аніж втрати Радянської армії у війні в Афганістані. Також російська армія зазнала більше втрат, аніж під час чеченської війни.

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