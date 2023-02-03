Об этом 24 каналу рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, очень большое количество российских мобилизованных плохо экипированны, не имеют необходимого оружия. Да и мотивации воевать у них нет. Поэтому возникают недовольства, перерастающие в бунты.

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Устроили самосуд

Он отметил, что "СОБР" прибыл под Угледар, потому что появилось очень много недовольных бойцов в российской армии. В частности, бойцы 115-й бригады морской пехоты устроили самосуд над командиром батальона.

Именно для того, чтобы подавлять бунты в подразделениях и прибыло подразделение "СОБР",

– объяснил спикер Сил обороны Таврического направления.

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Враг несет сверхбольшие потери

Также он подчеркнул, что элитные 155-я и 40-я бригады ранее обращались к военному руководству, что они понесли большие потери под Угледаром.

155-я бригада уже трижды восстанавливалась. После третьего обновления она находится под Угледаром. Сегодня потери в их подразделениях сверхбольшие и именно поэтому такое настроение у бойцов,

– объяснил Дмитрашковский.

Также он сообщил, что за вчерашний день враг понес потери убитыми и ранеными в количестве двух рот. Этой ночью он также получил существенное поражение – в количестве примерно взвода – убитыми и ранеными.

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