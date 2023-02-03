Об этом 24 каналу рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, очень большое количество российских мобилизованных плохо экипированны, не имеют необходимого оружия. Да и мотивации воевать у них нет. Поэтому возникают недовольства, перерастающие в бунты.
Обратите внимание Россия не сможет совершать масштабные наступательные действия у Угледара, – полковник ВСУ
Устроили самосуд
Он отметил, что "СОБР" прибыл под Угледар, потому что появилось очень много недовольных бойцов в российской армии. В частности, бойцы 115-й бригады морской пехоты устроили самосуд над командиром батальона.
Именно для того, чтобы подавлять бунты в подразделениях и прибыло подразделение "СОБР",
– объяснил спикер Сил обороны Таврического направления.
Российские бунты в Угледаре: смотрите видео
Враг несет сверхбольшие потери
Также он подчеркнул, что элитные 155-я и 40-я бригады ранее обращались к военному руководству, что они понесли большие потери под Угледаром.
155-я бригада уже трижды восстанавливалась. После третьего обновления она находится под Угледаром. Сегодня потери в их подразделениях сверхбольшие и именно поэтому такое настроение у бойцов,
– объяснил Дмитрашковский.
Также он сообщил, что за вчерашний день враг понес потери убитыми и ранеными в количестве двух рот. Этой ночью он также получил существенное поражение – в количестве примерно взвода – убитыми и ранеными.
Ситуация поблизости Угледара: важное
- Журналист "Донбасс Реалии" Александр Демченко отметил, что возле Угледара очень тяжелая ситуация. По его словам, Угледар – это небольшой городок, который расположен в степи и "отрезан" от других городских агломераций. Город стал неким опорным пунктом и достаточно удобен для обороны.
- В районе Угледара в Донецкой области зафиксировали 155 бригаду оккупантов. Сразу 10 их бойцов сдались в плен. 155 бригада оккупантов в начале полномасштабного вторжения России была на Киевском направлении, когда штурмовали Киев. Также она входила в Ирпень и Бучу.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что передышки в Угледаре пока не будет. По сравнению с прошлогодним штурмом Угледара российские оккупанты накопили на этот раз больший ресурс. Его можно сравнить с 6 батальонно-тактическими и тактическими группами.