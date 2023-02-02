Однако наши войска готовы. Об этом сообщил начальник объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский на брифинге, информирует 24 Канал.

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Как россияне пытаются ввести ВСУ в заблуждение

По словам Дмитрашкивского, сейчас в информационном пространстве много новостей и прогнозов о возможном наступлении из Запорожского направления. На самом же деле ситуация совсем другая.

Враг постоянно перемещается, маневрирует, пытается укрепиться и осуществлять разведывательную деятельность о происходящем у нас. Наши военнослужащие готовы,

– отметил полковник.

Кроме того, захватчики пытаются подавить лояльность украинцев к военнослужащим ВСУ, поэтому они обстреливают гражданскую инфраструктуру. Враг болезненно воспринимает то, что находящиеся под оккупацией наши люди презирают российские войска.

"К сожалению, украинцам, которые находятся в оккупированных населенных пунктах, трудно. Им ограничивают доступ к лечебным учреждениям. На Запорожском направлении в населенном пункте Днепрорудное оккупанты используют гражданскую больницу как военный госпиталь", – добавил Дмитрашковский.

Как враг действует на Запорожье

Недавно депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказал, что Россия пытается усилить свои позиции на Запорожском направлении. Впрочем, в последнее время в Запорожскую область не прибывают новые вражеские подразделения.

По его словам, в то же время оккупанты пытаются перегруппировать свои силы на захваченной территории Запорожской области. Происходит определенная ротация российских войск.

Лышенко отметил, что руководство оккупационных войск пытается размещать российских военных на Запорожье в разных местах.