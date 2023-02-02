Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Натомість на Східному напрямку ворог намагається з півдня та півночі оточити Авдіївку.

До теми Росіяни намагаються атакувати, щоб реалізувати хоча б якийсь план Путіна, – полковник ЗСУ

За словами Світана, у районі Вугледара працювало декілька російських бригад, тобто широкомасштабного наступу там не спостерігалося.

Я б сказав, що це була така розвідка боєм, тільки не в режимі ротно-тактичних бригад, а в режимі батальйоно-тактичних груп,

– додав мовець.

Ситуація у Вугледарі

Російські батальйонно-тактичні групи намагалися просунутися на Вугледар, неподалік зайняли дачі. За повідомленнями Світана, звідти їх вибила українська артилерія.

Згодом вони намагалися оточити, обійти із сходу та заходу Вугледар. Там їх теж розгромили, адже, за словами військового, там вибудувана зручна для України система оборони.

В цей момент у районі Вугледару великих наступальних дій не відбувається. Можна сказати, що фронт стабілізувався,

– додав мовець.

Він повідомив, що окупанти проводять певне переформатування, адже там російська 155-та бригада морської піхоти отримала поранення, несумісні із життям. Звідти військову бригаду виведуть на переформування або доукомплектують мобілізованими і повернуть назад, припустив військовий експерт.

"155-тка як бригада морської піхоти можна сказати утонула", – іронічно додав він.

Світан про бої за Вугледар: дивитись відео

Прогноз Світана

Світан вважає подальші дії росіян в тому напрямку прогнозованими. Окупанти будуть надалі намагатися проводити наступальні дії, але не широкомасштабні.

Полковник повідомив, що раніше туди підходила авіація, зокрема літаки з Маріуполя. Однак українські військові провели певні дії з нівелювання цієї загрози. ЗСУ виявили аеродром росіян поблизу "Азовсталі". Також до Вугледару підтягнули українську артилерію.

Тому росіянам в цій точці дуже складно проводити широкомасштабний наступ, вони повертаються до режиму тиску дещо північніше, в районі Авдіївки,

– підкреслив мовець.

Бої на Донецькому напрямку: останнє