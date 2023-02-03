Об этом рассказал заместитель городского головы Угледара Максим Вербовский. Он отметил, что россияне уничтожили город.
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"С 21 числа началась контратака врага. В течение восьми суток город был под плотным огнем из артиллерии, градов и вертолетов. Город разрушен. Повреждены 100% домов, вся инфраструктура города также разрушена", – сказал Вербовский.
Сколько гражданских есть в Угледаре
Заммэра отметил, что враг стремится окружить город с двух сторон. По его словам, ситуацию с Угледаром удалось стабилизировать, но она тяжелая.
Бои продолжаются каждый день. Все под контролем Вооруженных Сил Украины. В город им еще идти километра 2, чтобы выйти хотя бы на окраины города, – объяснил Вербовский.
Он добавил, что в Угледаре остаются около 500 человек. Полицейским удалось эвакуировать из города женщину с тремя детьми. Вербовский отметил, что в городе остаются еще трое детей.
Что происходит в Угледаре: последние новости
- Воины ССО совместно с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады сорвали штурм оккупантов близ Угледара и взяли в плен двух врагов.
- Оккупанты опрокинули под Угледар спецподразделением быстрого реагирования "СОБР". Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский объяснил, что они будут подавлять бунты в подразделениях.
- Вблизи Угледара 10 российских оккупантов из 155 бригады сдались в плен.