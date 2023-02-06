По мнению министра обороны, учитывая "символизмы россиян", они что-то попытаются сделать до 24 февраля 2023 года. Ведь российские захватчики не добились своих планов.

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Что сказал министр обороны о вероятном нападении россиян

Алексей Резников заявил, что россияне не выполнили тех планов, которые обещали в своей адженде так называемой "специальной военной операции".

Поэтому по обстановке, которую наблюдает наша разведка – самая большая концентрация войск сейчас на Востоке Украины.

Тактику одновременного захвата Украины россияне попробовали в феврале прошлого года. Она не сработала,

– заявил Резников.

По данным главы Министерства обороны Украины:

тогда ресурс был рассеян;

враги потеряли много элитных подразделений.

"Сейчас у них новая тактика – это концентрированные, ползучие попытки, чуть-чуть, по десять метров, захватывать, оттеснять, отжимать", – рассказал министр.

Кроме того, Алексей Резников сказал, что нет риска, что Россия готовит наступление со всех сторон.

Что известно о вероятности нового наступления россиян