На думку міністра оборони, зважаючи на "символізми росіян", вони щось спробують зробити до 24 лютого 2023 року. Адже російські загарбники не досягли своїх планів.
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Що сказав міністр оборони про ймовірний напад росіян
Олексій Резніков заявив, що росіяни не виконали тих планів, які обіцяли у своїй адженді так званої "спеціальної воєнної операції".
Тому по обстановці, яку спостерігає наша розвідка, – найбільша концентрація військ зараз на Сході України.
Тактику одночасного захоплення України росіяни спробували в лютому минулого року. Вона не спрацювала,
– заявив Резніков.
За даними глави Міністерства оборони України:
- тоді ресурс був розпорошений;
- вороги втратили багато елітних підрозділів.
"Зараз у них нова тактика – це концентровані, повзучі спроби, ледь-ледь, по десять метрів, захоплювати, відтісняти, віджимати", – розповів міністр.
Окрім того, Олексій Резніков сказав, що немає ризику, що Росія готує наступ зі всіх сторін.
Що відомо про ймовірність нового наступу росіян
- Українська розвідка повідомила, що у лютому та березні в Донецькій та Луганській областях активізуються бойові дії. Ба більше, російські загарбники можуть піти у наступ на Куп'янському напрямку в Харківській області.
- Окрім того, російські пропагандисти намагаються просувати тезу, що нібито Росія готується до великої війни, а тому нібито може наступати на Львів і внаслідок цього відрізати Україну від Європи. Генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що такі вкиди – це інформаційна війна.
- В американському Інституті вивчення війни вважають, що дуже низьким є ризик повторного російського вторгнення в Україну з території Білорусі. Детальніше про те, що відомо про ймовірність нового наступу Росії у 2023 році – читайте тут.