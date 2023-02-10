Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, россияне сильнее всего обстреливают в направлении Кременной.

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Где атакуют захватчики

Сергей Гайдай отметил, что самая тяжелая ситуация на фронте сейчас в направлении Кременной. Россия ведет активные наступательные действия и подключает тяжелую технику, но украинские воины контролируют ситуацию.

"Оккупанты постоянно стреляют из тяжелых "Калибров", атакуют и подключают тяжелую технику, танки. Они пытаются развивать определенный успех на этом направлении, но сейчас несмотря на то, что нашим бойцам тяжело, они полностью контролируют ситуацию", – сообщил он.

Глава Луганской ОГА отметил, что россияне планируют наступление на Лиман. Но Гайдай заверил: "Россияне останавливаются там, где их останавливают наши защитники".

Чиновник добавил, что сейчас ВСУ обороняются, но когда получат тяжелое вооружение, то смогут вести контрнаступление и разбивать российские войска.

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