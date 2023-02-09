Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ уничтожили расхваленный российскими пропагандистами БМПТ "Терминатор".

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ВСУ уничтожили БМПТ "Терминатор"

Недавно россияне на своем главном пропагандистском канале кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор".

Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти. На фото от луганских защитников именно тот "Терминатор",

– сказал Гайдай.

Что известно о БМПТ "Терминатор"

Это русская боевая машина огневой поддержки, предназначенная для поражения танкоопасных средств противника в составе танковых формирований. А также для уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы и стрелковое оружие.

Россияне пугали своими "терминаторами" Украину еще до начала полномасштабного вторжения. Точно зафиксировано, что они использовали их в битве за Северодонецк и трассу Бахмут – Лисичанск.

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