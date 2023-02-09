Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ уничтожили расхваленный российскими пропагандистами БМПТ "Терминатор".
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ВСУ уничтожили БМПТ "Терминатор"
Недавно россияне на своем главном пропагандистском канале кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор".
Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти. На фото от луганских защитников именно тот "Терминатор",
– сказал Гайдай.
Что известно о БМПТ "Терминатор"
Это русская боевая машина огневой поддержки, предназначенная для поражения танкоопасных средств противника в составе танковых формирований. А также для уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы и стрелковое оружие.
Россияне пугали своими "терминаторами" Украину еще до начала полномасштабного вторжения. Точно зафиксировано, что они использовали их в битве за Северодонецк и трассу Бахмут – Лисичанск.
Потери врага в Украине
- С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 135 010 единиц личного состава. Только за прошедшие сутки, 8 февраля, защитники ликвидировали 910 российских захватчиков.
- Также наши воины уничтожили много вражеской техники. В частности 3255 танков, 6468 боевых бронированных машин, 2244 артиллерийских систем, 463 РСЗО, 232 средств ПВО, 295 самолетов - 295, 285 вертолетов и многое другое.