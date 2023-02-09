Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ знищили розхвалений російськими пропагандистами БМПТ "Термінатор".

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ЗСУ знищили БМПТ "Термінатор"

Нещодавно росіяни на своєму головному пропагандистському каналі хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою "Термінатор".

Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити….майже. На фото від луганських захисників саме той "Термінатор",

– сказав Гайдай.

Що відомо про БМПТ "Термінатор"

Це російська бойова машина вогневої підтримки, призначена для ураження танконебезпечних засобів супротивника у складі танкових формувань. А також для знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси й стрілецьку зброю.

Росіяни лякали своїми "Термінаторами" Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. Точно зафіксовано, що вони використовували їх у битві за Сєвєродонецьк та трасу Бахмут – Лисичанськ.

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