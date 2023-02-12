За минулу добу загарбники завдали 12 ракетних ударів, 3 з них – по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32 авіаційних удари, 6 з яких – із застосуванням "Шахідів". До речі, 4 дрони-камікадзе знищили.

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ЗСУ потужно відбили атаки росіян

Наші захисники минулої доби відбили атаки окупантів у районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар’їнки і Вугледара Донецької області.

Що відбувається на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Порохонь, Студенок, Старикове і Волфине на Сумщині та Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища і Вовчанська.

без суттєвих змін. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Порохонь, Студенок, Старикове і Волфине на Сумщині та Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища і Вовчанська. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів. Зокрема це – Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Вишневе, Червонопопівка і Серебрянське лісництво на Луганщині. Завдав авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброва на Луганщині та Григорівки і Спірного на Донеччині.

противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів. Зокрема це – Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Вишневе, Червонопопівка і Серебрянське лісництво на Луганщині. Завдав авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброва на Луганщині та Григорівки і Спірного на Донеччині. На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Залізнянське, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Предтечине, Біла Гора та Залізне Донецької області. А загалом – понад 25 населених пунктів.

танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Залізнянське, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Предтечине, Біла Гора та Залізне Донецької області. А загалом – понад 25 населених пунктів. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, зокрема, Калинове, Орлівка, Сєверне, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка і Новосілка. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського та Мар’їнки.

під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, зокрема, Калинове, Орлівка, Сєверне, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка і Новосілка. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського та Мар’їнки. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Магдалинівка і Степногірськ на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Кам’янського.

вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Магдалинівка і Степногірськ на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Кам’янського. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони понад 30 інших населених пунктів, включаючи Гаврилівку, Милове, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Придніпровське та Станіслав Херсонської області. Ворог завдав авіаудару в районі Зимівника.

Окупанти хочуть відібрати житло у цивільних

У Брилівці та Новокиївці Херсонської області окупанти намагаються відібрати житло у місцевого населення. Так, загарбники активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла.

Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної "місцевої адміністрації",

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони нищать ворога

Наша авіація протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також українські захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу "Орлан". А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс.

Актуальні втрати загарбників

З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 136 880 одиниць особового складу. Втрати окупантів у техніці: