На цьому наголосили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У відомстві зауважили, що окупанти продовжують спостерігати проблеми з забезпеченням, а також зазнають шалених втрат.

Читайте також Як Вугледар став місцем бойової ганьби Росії та смерті еліти окупаційної армії

Окупантів треба впізнавати

За даними Генштабу, у ворога відсутні металеві жетони з особистим номером. Саме завдяки їм ідентифікують тіло військовослужбовця. Але в підрозділі 20-ї армії не розгубилися. Їхній особовий склад на Луганщині отримав вказівку від керівництва.

Тепер бійці у нагрудній кишені носять гільзу, в якій лежить клаптик паперу. На ньому окупанти вказують інформацію про себе, щоб їх, "двохсотих", могли бодай рідним у пакеті транспортувати. Звучить не надто обнадійливо, якщо пригадати, що вороги постійно кидають на полі бою своїх. Причому не лише ліквідованих, а й поранених.

Втрати ворога колосальні

Почнімо з актуальної на цей момент статистики. Так, станом на ранній ранок 14 лютого, наші захисники та захисниці знищили 138 340 російських загарбників.

Зауважимо, що лиш за минулий тиждень ворог зазнав рекордних втрат. На той світ вдалося відправити 6 180 бійців "другої армії світу".

Надзвичайно багато ворожих бійців гине поблизу Вугледара. Наприклад, там вдалося знищити елітну російську бригаду. Самі окупанти бідкаються, що загинуло 500 загарбників.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський поділився іншими успіхами ЗСУ. Він зауважив, що "великий наступ" під Вугледаром дозволив нашим військовим лиш за тиждень знищити 130 одиниць бронетехніки ворога.

Нагадуємо, що зараз триває збір грошей на позашляховик для 72 бригади, яка результативно знищує ворогів під Вугледаром. Машину для наших захисників уже знайшли. Залишилося лише зібрати необхідні 400 тисяч гривень. Переходьте за цим посиланням і пам'ятайте, що кожна ваша гривня наближає нас до перемоги!