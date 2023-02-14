Об этом заявили в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ведомстве отметили, что оккупанты продолжают наблюдать проблемы с обеспечением, а также испытывают бешеных потерь.

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Оккупантов нужно опознавать

По данным Генштаба, у врага отсутствуют металлические жетоны с личным номером. Именно благодаря им идентифицируют тело военнослужащего. Но в подразделении 20-й армии не растерялись. Их личный состав в Луганской области получил указание от руководства.

Теперь бойцы в нагрудном кармане носят гильзу, в которой лежит клочок бумаги. На нем оккупанты указывают информацию о себе, чтобы их, "двухсотых", могли хоть родным в пакете транспортировать. Звучит не слишком обнадеживающе, если припомнить, что враги постоянно бросают на поле боя своих. Причем не только ликвидированных, но раненых.

Потери врага колоссальные

Начнем с актуальной на данный момент статистики. Так, по состоянию на раннее утро 14 февраля, наши защитники и защитницы уничтожили 138 340 российских захватчиков.

Заметим, что только за прошедшую неделю враг понес рекордные потери. На тот свет удалось отправить 6 180 бойцов "второй армии мира".

Очень много вражеских бойцов погибает вблизи Угледара. К примеру, там удалось уничтожить элитную российскую бригаду. Сами оккупанты жалуются, что погибли 500 захватчиков.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский поделился другими успехами ВСУ. Он отметил, что "большое наступление" под Угледаром позволило нашим военным только за неделю уничтожить 130 единиц бронетехники врага.

Напоминаем, что сейчас идет сбор денег на внедорожник для 72 бригады, которая результативно уничтожает врагов под Угледаром. Машину для наших защитников уже нашли. Осталось только собрать необходимые 400 тысяч гривен. Следуйте за этой ссылкой и помните, что каждая ваша гривна приближает нас к победе!