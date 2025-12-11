Именно в этом году полный потенциал ИИ стал очевидным, а его развитие – необратимым. Об этом сообщает журнал Time, передает 24 Канал.

Смотрите также Гранты, стипендии и оплата проживания: правительство одобрило "зимнее поступление" в вузы

Что рассказали о разработчиках искусственного интеллекта?

В материале издания отмечается, что именно создатели современных систем искусственного интеллекта имели наибольшее влияние на мир в 2025 году. Их разработки стали едва ли не самым мощным инструментом геополитической конкуренции со времен появления ядерного оружия.

TIME подчеркивает, что технологические гиганты фактически взяли "бразды правления историей" в свои руки. Развивая ИИ, они принимают решения, которые уже меняют информационное пространство, экономику, климатическую политику и повседневную жизнь людей.



Обложка журнала TIME / X

Компании соревнуются как между собой, так и сотрудничают, вкладывая миллиарды долларов в масштабные инфраструктурные проекты, влияя на правительственную политику и геополитические балансы.

Журнал в этом году выпустил две обложки. На одной художник Джейсон Сейлер переосмыслил культовую фотографию 1932 года "Обед на крыше небоскреба", разместив на строительном кране лидеров компаний, определяющих развитие искусственного интеллекта:

Марка Цукерберга, главу Meta;

Лизу Су, президента AMD;

Илона Маска, владельца Х;

Дженсена Хуанга, директора NVIDIA;

Сэма Альтмана, генерального директора OpenAI;

Демиса Гассабиса, руководителя DeepMind;

Дарио Амодея, гендиректора Anthropic; Фей-Фей Ли, профессора компьютерных наук Стэнфорда.



Обложка журнала TIME / X

Издание также отмечает, что именно в этом году полный потенциал искусственного интеллекта стал очевидным для человечества, и теперь понятно: путь развития этой технологии необратим.

Мы стоим на пороге эпохи, когда ИИ будет формировать ключевые решения в государственном управлении, бизнесе и повседневной жизни, а его создатели – уже сегодня определяют облик будущего,

– подытоживает журнал.

"Человек года" в предыдущие годы по версии журнала