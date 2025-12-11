Именно в этом году полный потенциал ИИ стал очевидным, а его развитие – необратимым. Об этом сообщает журнал Time, передает 24 Канал.
Что рассказали о разработчиках искусственного интеллекта?
В материале издания отмечается, что именно создатели современных систем искусственного интеллекта имели наибольшее влияние на мир в 2025 году. Их разработки стали едва ли не самым мощным инструментом геополитической конкуренции со времен появления ядерного оружия.
TIME подчеркивает, что технологические гиганты фактически взяли "бразды правления историей" в свои руки. Развивая ИИ, они принимают решения, которые уже меняют информационное пространство, экономику, климатическую политику и повседневную жизнь людей.
Обложка журнала TIME / X
Компании соревнуются как между собой, так и сотрудничают, вкладывая миллиарды долларов в масштабные инфраструктурные проекты, влияя на правительственную политику и геополитические балансы.
Журнал в этом году выпустил две обложки. На одной художник Джейсон Сейлер переосмыслил культовую фотографию 1932 года "Обед на крыше небоскреба", разместив на строительном кране лидеров компаний, определяющих развитие искусственного интеллекта:
- Марка Цукерберга, главу Meta;
- Лизу Су, президента AMD;
- Илона Маска, владельца Х;
- Дженсена Хуанга, директора NVIDIA;
- Сэма Альтмана, генерального директора OpenAI;
- Демиса Гассабиса, руководителя DeepMind;
- Дарио Амодея, гендиректора Anthropic; Фей-Фей Ли, профессора компьютерных наук Стэнфорда.
Обложка журнала TIME / X
Издание также отмечает, что именно в этом году полный потенциал искусственного интеллекта стал очевидным для человечества, и теперь понятно: путь развития этой технологии необратим.
Мы стоим на пороге эпохи, когда ИИ будет формировать ключевые решения в государственном управлении, бизнесе и повседневной жизни, а его создатели – уже сегодня определяют облик будущего,
– подытоживает журнал.
"Человек года" в предыдущие годы по версии журнала
В 2024 году на звание "Человек года" номинировали немало кандидатов. Среди которых Юлия Навальная, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, Биньямин Нетаньяху, Марк Цукерберг, Кейт Миддлтон, Клаудия Шейнбаум, Джо Роган и Джером Пауэлл. Победу тогда одержал Дональд Трамп.
В 2023 году в финал попал Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский тогда стал "Мечтателем года".
Ранее "Человеком года" становились президенты США, политические деятели Европы и мира, Папа Римский, разработчики и активисты.