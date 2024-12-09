Однако это еще не полный перечень, общее количество претендентов на звание достигает 10. О том, кто еще попал в вышеупомянутый список, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Time.

Смотрите также Зеленский, Путин, Трамп и другие: The Economist показал новую обложку с прогнозом на 2025 год

Кто претендует на звание "Человек года 2024"

В список попала жена российского политика – Юлия Навальная. Time пишет, что россиянка якобы "оказалась в центре внимания" именно в течение 2024 года, в частности после смерти оппозиционера в российской колонии в феврале. Позже она встречалась с рядом мировых лидеров, среди которых оказался Джо Байден.

В перечне кандидатов есть и американский миллиардер Илон Маск. По данным издания, он увеличил свою "власть" после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента в США, которого бизнесмен рьяно поддерживал. Его уже признавали человеком года в 2021.

Собственно и сам Дональд Трамп стал претендентом на это звание. Журнал считает его победу на выборах "исторической", поскольку он собрал голоса во всех шатких штатах и станет самым старым президентом в истории США, несмотря на решение суда присяжных в Нью-Йорке, который осудил его по 34 обвинениям в мошенничестве.

Его соперница на выборах, представительница Демократической партии Камала Харрис также стала кандидатом на вышеупомянутое звание. Известно, что она уже была на обложке в 2020 году вместе с Джо Байденом, когда тот победил на выборах, обойдя Дональда Трампа.

Также в списке претендентов – премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Его издание называет одним из "самых влиятельных и противоречивых мировых лидеров этого года"., хотя МУС и выдал ордер на его арест за преступления против человечности и военные преступления, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года и до 20 мая 2024 года.

Среди номинантов оказался американский предприниматель Марк Цукерберг, который сейчас является четвертым самым богатым человеком в мире и в течение 2024 года имел несколько судебных дел в отношении его компании Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram. Речь шла о влиянии соцсетей на молодежь и распространение дезинформации.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, у которой диагностировали рак, тоже оказалась в списке. В январе 2024 ей сделали операцию на брюшной полости, и хотя операция, как говорила сама принцесса, прошла успешно, анализы показали наличие рака, в результате чего врачи посоветовать ей пройти курс профилактической химиотерапии.

Также кандидатами стали Клаудия Шейнбаум, которая стала первой женщиной-президентом Мексики, а также подкастер Джо Роган, каждый выпуск которого слушает ориентировочно 11 миллионов человек. Его проект считается лучшим на платформе Spotify уже пятый год подряд.

Перечень замыкает американский юрист Джером Пауэлл, который занимает должность председателя Федеральной резервной системы. Именно он, как отмечает издание, руководил экономикой, которую избиратели определили как главную проблему на выборах 2024 года.

Напоминаем, в 2023 году на обложку издания Time попала американская звезда Тейлор Свифт. Журнал называл ее "чрезвычайной рассказчицей" и художницей, достижения которой являются "такими огромными, что перечислять их кажется почти неуместным".