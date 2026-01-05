В чем был одет Мадуро?
Оказалось, что на одной из фотографий латиноамериканский диктатор одет в спортивный костюм Nike, после чего спрос на эту модель бренда вырос. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Indiatimes.
На вирусном изображении, которым президент США поделился в соцсетях, Мадуро "позирует" в сером спортивном комплекте Nike Tech Fleece – худи и штанах – вместе с шумопоглощающими наушниками и бутылкой воды.
Этот будничный спортивный образ неожиданно превратил напряженную международную тему в повод для шуток, особенно в X. Кроме того, интерес к бренду резко вырос в поиске, ведь люди пытались узнать конкретные вещи и найти похожие в онлайн-магазинах.
Мадуро и костюм Nike Tech Fleece / Коллаж 24 Канала
Кроме того, пользователи начали массово распространять скриншоты страницы товара и отмечали, что тот же цвет и даже размер, который якобы носил Мадуро, в частности 2XL, – вскоре распродали.
Интересно! Комплект от Nike в сети окрестили "The Maduro Grey".
К слову, согласно информации на сайте магазина, спортивный костюм стоит около 260 долларов. Однако пока компания Nike не делала никаких официальных заявлений относительно инцидента.
Мемы в сети об спортивном образе Мадуро / Скриншот 24 канала
Mathrubhumi пишет, что сообщения с упоминанием Nike Tech Fleece собрали десятки миллионов просмотров, а в отдельных вирусных обсуждениях показатель вовлеченности превышал 12%. Заметнее всего этот тренд проявился в США, Бразилии, Германии и Великобритании.
Что известно об аресте Мадуро?
По данным источников CBS News, венесуэльского президента захватило элитное американское спецподразделение Delta Force, которое традиционно привлекают к задачам с высоким политическим и военным риском.
В операции под названием "Абсолютная решимость" якобы использовали беспилотники RQ-170 Sentinel, принадлежащие к числу наиболее малоизвестных образцов вооружения армии США.
Впоследствии Мадуро могли удерживать в одном из самых суровых тюремных учреждений – Metropolitan Detention Center в Бруклине.