Кто призывает индийцев к бойкоту?

Бойкотировать американское индийцев призывают сторонники премьер-министра Нарендра Моди и руководители местных компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Антиамериканские призывы звучат все громче как в социальных сетях, так и оффлайн.

Соучредитель индийской компании Wow Skin Science Маниш Чоудхари опубликовал в LinkedIn видео с призывом поддержать местных фермеров и стартапы. Он заявил, что пришло время сделать Made in India привлекательным для всего мира.

Мы стояли в очередях за товарами из-за тысяч километров, мы с гордостью тратили деньги на бренды, которыми не владеем, тогда как наши собственные производители борются за внимание на родине,

– заявил Чоудхари.

Похожие призывы прозвучали и от другого предпринимателя, гендиректора компании DriveU, которая предоставляет услуги водителя по вызову, Рама Шастри.

Индия должна иметь собственные версии Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/FB, – как у Китая,

– написал Шастри.

Бойкотировать призывают различные американские компании – от McDonald's и Coca-Cola до Amazon и Apple. Пока что, однако, прямых признаков падения продаж товаров из США в Индии нет.

Важно! На прошлой неделе Трамп подписал указ, которым ввел против Индии дополнительные тарифы США в размере 25% за покупку российской нефти. Общие пошлины на импорт индийских товаров выросли до 50%.

Как бойкот может повлиять на компании США?

По данным издания, густонаселенная Индия является одним из главных направлений торговли для американских компаний. Бренды из США пытаются расширить свое представительство на индийском рынке.

Многие индийцы увлекаются иностранными лейблами, особенно состоятельные люди, ведь они воспринимаются как символ повышения социального статуса.

Именно в Индии больше всего пользователей у сервиса WhatsApp от Meta;

Такие напитки, как Pepsi и Coca-Cola, часто преобладают над другими на полках индийских супермаркетов;

Индийцы готовы ждать в длинных очередях за акционными товарами в Apple;

А сеть Domino's имеет в Индии больше ресторанов, чем любой другой бренд.

Поэтому, если индийцы действительно начнут отказываться от американских брендов, это может серьезно ударить по транснациональным компаниям из США.

Стоит знать! Впрочем, пока американские компании, очевидно, не очень озабочены нарастанием протестов против США. В понедельник Tesla открыла в Нью-Дели свой второй автосалон в Индии. На открытии присутствовали представители министерства торговли Индии и посольства США.