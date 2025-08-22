Чому в Росії не вистачає пального?

У розмові з 24 Каналом експерт з енергетики Геннадій Рябцев зауважує, що поки про дефіцит пального в Росії рано говорити, адже на сьогодні це поки лише ситуативна нестача пального в окремих регіонах.

Річ у тім, що в Росії щороку виникає схожа ситуація з пальним, а влада нічого не робить для того, щоб в майбутньому уникнути її.

Основна проблема цього явища полягає у тому, що в Росії не працює ринок нафтопродуктів. Він надто регульований, а фактичне його функціонування визначається рішенням російського уряду.

Це ще радянська практика, яка потім призводить до не прогнозування попиту, а відповідно до його незабезпечення, додає експерт.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Насамперед ця проблема торкається регіонів за Уралом, тобто Забайкалля, Камчатки тощо. На ці місцевості навіть не звертають уваги. Крім того, завжди не вистачає пального у південних областях Росії та сільськогосподарських регіонах.

Наразі не вистачає пального і в окупованому Криму, адже постачання до півострова, попри всі заяви, здійснюється за залишковим принципом. На сьогодні на людину там видають не більше 10 літрів пального.

Важливо додати, що крім адміністративного врегулювання й відсутності належних інструментів ринкових, проблема з пальним в Росії ускладнюється ще й ударами України по нафтопереробних підприємствах та залізничним вузлам,

– зауважує Рябцев.

Наприклад, все частіше з'являються новини про знищення потягів з нафтопродуктами, а через Кримський міст досі існують обмеження на вантажівки та залізничні потяги тощо.

Як нестача пального може вплинути на здатність Росії воювати?

За словами Рябцева, знищення запасів палива безпосередньо біля лінії фронту безумовно впливає на російський ВПК та їхню логістику. Також впливають порушення логістики постачання, але вони зараз є епізодичними.

Якщо ми хочемо перевести ці пошкодження у більш систему площину, то потрібно не припиняти удари. Найважливіше бити туди, де "тонше". Тобто де найбільш критично і де вже нанесено шкоду. Тоді це може не лише ускладнити логістику, але і зробити неможливим, наприклад, використання техніки, як авіаційної, так і важкої,

– пояснює Геннадій Рябцев.

Цікаво, що Росія питання з пальним розв'язує через термінові закупівлі пального в Білорусі.

Відтак, за даними концерну "Белнефтехим" з другої половини серпня суттєво зріс інтерес до білоруських нафтопродуктів з боку російських компаній.

Але як пояснює Рябцев, Білорусь і так не має куди спрямовувати свої нафтопродукти, а тому вона завжди постачала їх в Росію. І на сьогодні це не виняток.

Якими можуть бути російські ціни на пальне?

Рябцев каже, що на сьогодні здорожчання цін на нафтопродукти є. Відтак, це подорожчання безумовно збільшить індекс інфляції, адже зростання цін в цьому сегменті вище, аніж рівень інфляції в Росії.

Втім щоб сказати, що це буде якесь суттєво зростання і що це впливатиме катастрофічним чином – ні. Річ у тім, що зростання хоч і є, але воно не є визначальним для роботи в будь-якій галузі промисловості,

– резюмує пан Геннадій.