Путин дистанционно присутствовал церемонию закладки атомного ледокола "Сталинград". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Как Путин приплел Сталинград к войне в Украине?

Путин заявил, что нынешние военные, подобно солдатам в Сталинграде, "всегда будут помнить, что за ними Россия".

Такие слова прозвучали во время церемонии закладки нового атомного ледокола "Сталинград". На событии присутствовал и ветеран Сталинградской битвы.

Справка: Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и стала одним из самых масштабных и кровавых эпизодов Второй мировой войны. В ней противостояли советские войска и армии Германии, Италии, Румынии и Венгрии.



Победа Красной армии в Сталинграде стала первым шагом в переломе хода войны. По разным оценкам, только безвозвратные потери СССР в этой битве составили около 480 тысяч солдат.

