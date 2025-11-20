Про це пише 24 Канал із посиланням на пропагандистську газету "Известия".

Що у Кремлі кажуть про мирні переговори?

Речник російського диктатора прокоментував заяву турецького лідера Реджепа Ердогана про продовження переговорів між Росією та Україною. За його словами, Москва нібито відкрита до переговорів.

Москва відкрита до продовження, відкрита до переговорів. Та пауза, яка виникла, вона виникла, власне, через небажання київського режиму продовжувати цей діалог,

– каже пропагандист.

До слова, в ефірі 24 Каналу політолог Максим Несвітайлов пояснив, що Росія поки не готова до переговорів. Водночас Китай підтримує Путіна на шляху війни.

"Якщо Китай наполягатиме, то очільник Кремля може зупинитися на лінії боєзіткнення, яка буде на той момент. Захоплення інших областей є нереальними для Росії. Скоріш за все, Путін це також зрозуміє і потім піде на "компроміс", – зауважив політолог.

Що відомо про зустріч Зеленського та Ердогана?