Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистскую газету "Известия".

Что в Кремле говорят о мирных переговорах?

Представитель российского диктатора прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана о продолжении переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Москва якобы открыта к переговорам.

Москва открыта к продолжению, открыта к переговорам. Та пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог,

– говорит пропагандист.

К слову, в эфире в эфире 24 Канала политолог Максим Несвитайлов объяснил, что Россия пока не готова к переговорам. В то же время Китай поддерживает Путина на пути войны.

"Если Китай будет настаивать, то глава Кремля может остановиться на линии боестолкновения, которая будет на тот момент. Захват других областей являются нереальными для России. Скорее всего, Путин это также поймет и потом пойдет на "компромисс", – отметил политолог.

Что известно о встрече Зеленского и Эрдогана?