Такой информацией поделился совладелец и главный конструктор компании Денис Штилерман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для "Мосейчук+".

Когда Fire Point обещает поставить ракету на вооружение?

Он рассказал Наталье Мосейчук, что уже в этом году компания начнет массово производить собственную баллистическую ракету, которую поставят на вооружение украинских сил. В то же время информация об объемах остается неизвестной.

По словам Дениса Штилермана, сейчас компания производит три крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" в сутки. Генеральный директор отметил, что на количество изготовленных ракет сейчас не влияют реальные мощности.

Совладелец компании говорит, что все зависит от заказа, и впоследствии при необходимости может быть изготовлено больше ракет. Предположительно, новая баллистическая ракета будет малой дальности и получит индекс FP-7.

Кроме вышеупомянутого, как отметил Денис Штилерман, в 2026 году рассматривается разработка и постановка на вооружение баллистической ракеты FP-9 с большей дальностью. Она, предварительно, будет составлять около 850 километров.

Что известно о FP-7?

В рамках пресс-конференции Штилерман рассказывал, что FP7 построена на базе советской системы С-400. Единственные проблемные вопросы, которые сейчас пытается решить компания – это двигатель к этой ракете, а также система навигации.

FP-7 имеет дальность поражения до 200 километров, максимальную скорость 1500 метров за секунду и круговое отклонение 14 метров. Ее боевая нагрузка составляет 150 килограммов, а максимальная продолжительность полета – 250 секунд.

О чем еще заявил Штилерман?