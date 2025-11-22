Такой информацией поделился совладелец и главный конструктор компании Денис Штилерман. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для "Мосейчук+".
Когда Fire Point обещает поставить ракету на вооружение?
Он рассказал Наталье Мосейчук, что уже в этом году компания начнет массово производить собственную баллистическую ракету, которую поставят на вооружение украинских сил. В то же время информация об объемах остается неизвестной.
По словам Дениса Штилермана, сейчас компания производит три крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" в сутки. Генеральный директор отметил, что на количество изготовленных ракет сейчас не влияют реальные мощности.
Совладелец компании говорит, что все зависит от заказа, и впоследствии при необходимости может быть изготовлено больше ракет. Предположительно, новая баллистическая ракета будет малой дальности и получит индекс FP-7.
Кроме вышеупомянутого, как отметил Денис Штилерман, в 2026 году рассматривается разработка и постановка на вооружение баллистической ракеты FP-9 с большей дальностью. Она, предварительно, будет составлять около 850 километров.
Что известно о FP-7?
В рамках пресс-конференции Штилерман рассказывал, что FP7 построена на базе советской системы С-400. Единственные проблемные вопросы, которые сейчас пытается решить компания – это двигатель к этой ракете, а также система навигации.
FP-7 имеет дальность поражения до 200 километров, максимальную скорость 1500 метров за секунду и круговое отклонение 14 метров. Ее боевая нагрузка составляет 150 килограммов, а максимальная продолжительность полета – 250 секунд.
О чем еще заявил Штилерман?
Он сообщил, что в марте 2024 года Тимур Миндич хотел купить 50% компании Fire Point. Переговоры с бизнесменом продолжались довольно долго. Однако, в конце концов, ему отказали, потому что он предлагал мало денег.
В то же время он признал, что фигурант пленок Миндича Игорь Фурсенко работал в компании в должности администратора. По словам совладельца, Фурсенко помог вывезти его бывшую жену с двумя детьми из России.