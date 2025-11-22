Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что несмотря на передачу вооружения, Европа поставляет системы, которые не соответствуют потребностям.

Почему европейское оружие не обеспечит перелома на фронте?

После того как европейские государства будут готовы встретиться на линии боевого соприкосновения с Россией, тогда они объединятся с Украиной.

Недавно я вернулся из Польши, где отмечал, что эта война гибридная. Им срывают железнодорожные рельсы, к ним залетают дроны – какие еще нужны доказательства? Вопрос не в конкуренции производителей ОПК, а в необходимости объединить усилия и создать единую стратегию развития, которая поможет сдерживать врага,

– сказал Храпчинский.

Например, полученные F-16 имеют устаревшие радары, которые не позволяют использовать дальнобойные ракеты AIM-120D с дальностью более 185 километров – а именно они могли бы отогнать российскую авиацию и обеспечить паритет в воздушном пространстве на линии боевого соприкосновения.

Обещанные самолеты Saab дальнего радиолокационного обнаружения существенно усилят возможности, однако возникает проблема взаимодействия с наземными системами ПВО и F-16 из-за ограниченного доступа к протоколу Link 16. Украина получает лишь часть протокола, что делает невозможным полноценное использование систем.

Франция передала Украине устаревшие системы ПВО, к которым уже нет ракет – у самой Франции ограниченное количество, а новые не производятся. Mirage также снят с производства.

"Европа передает вооружение, которое может, но не то что реально решит проблему. Эффективные Storm Shadow выпущено всего три тысячи в мире – мизер по сравнению с количеством ракет, которые Россия запускает по Украине. Реально помочь могут ATACMS, применение которых недавно стало главной новостью", – объяснил Храпчинский.

Что известно о российских диверсиях в Европе?