Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что в комплекс также входят радары, которые существенно усилят возможности противовоздушной обороны.
Может ли французский SAMP/T конкурировать с Patriot?
Систему SAMP/T производят комплексно: это пусковые установки, командный пункт, средства радиолокации, машины разгрузки – все входит в один комплекс. Изготовление одной системы занимает примерно 18 месяцев.
Баллистические ракеты на дистанции до 600 километров имеют значительно более низкую скорость на конечном участке, чем те, что преодолевают 1 500 километров. Соответственно, процесс их перехвата значительно сложнее.
Франция говорит не только о системах SAMP/T, но и о – системе радиолокации Ground Fire 300. До этого французы уже поставляли радары Ground Master 200, которые позволяют выявлять любые воздушные цели и сопровождать их для эффективной работы систем ПВО.
Ground Fire 300 способен не только выявлять и отслеживать, но и обеспечивать перехват баллистических ракет.
Если немного отклонить завесу, сам SAMP/T уже способен перехватывать баллистические цели, но для этого его нужно модернизировать – в частности, оснащать более новыми и мощными радарами,
– подчеркнул Храпчинский.
Что еще известно о поставках оружия Украине от партнеров?
- Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Берлин работает с Украиной над передачей дальнобойных ракет, но не уточнил их тип. Германия может рассматривать варианты дальнобойных средств поражения, которые способны существенно усилить возможности украинской армии.
- Украина достигла договоренностей с Францией о приобретении истребителей Rafale и современных систем ПВО. Эксперты подчеркивают, что как французские, так и шведские боевые самолеты способны существенно укрепить оборонные возможности Украины.
- Вероятно, США возобновили поставки ракет ATACMS для Украины впервые со времен президентства Трампа. Это имеет целью показать поддержку Украины и противостоять давлению Кремля.