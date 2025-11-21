Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, що до комплексу також входять радари, які суттєво посилять можливості протиповітряної оборони.

Дивіться також: Авіаексперт спрогнозував, коли Україна зможе отримати літаки Rafale

Чи може французький SAMP/T конкурувати з Patriot?

Систему SAMP/T виробляють комплексно: це пускові установки, командний пункт, засоби радіолокації, машини розвантаження – все входить в один комплекс. Виготовлення однієї системи займає приблизно 18 місяців.

Балістичні ракети на дистанції до 600 кілометрів мають значно нижчу швидкість на кінцевій ділянці, ніж ті, що долають 1 500 кілометрів. Відповідно, процес їхнього перехоплення значно складніший.

Франція говорить не лише про системи SAMP/T, а й про – систему радіолокації Ground Fire 300. До цього французи вже постачали радари Ground Master 200, які дають змогу виявляти будь-які повітряні цілі та супроводжувати їх для ефективної роботи систем ППО.

Ground Fire 300 здатен не лише виявляти та відстежувати, а й забезпечувати перехоплення балістичних ракет.

Якщо трохи відхилити завісу, сам SAMP/T уже здатний перехоплювати балістичні цілі, але для цього його потрібно модернізувати – зокрема, оснащувати новішими й потужнішими радарами,

– підкреслив Храпчинський.

Що ще відомо про постачання зброї Україні від партнерів?