Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, що до комплексу також входять радари, які суттєво посилять можливості протиповітряної оборони.
Чи може французький SAMP/T конкурувати з Patriot?
Систему SAMP/T виробляють комплексно: це пускові установки, командний пункт, засоби радіолокації, машини розвантаження – все входить в один комплекс. Виготовлення однієї системи займає приблизно 18 місяців.
Балістичні ракети на дистанції до 600 кілометрів мають значно нижчу швидкість на кінцевій ділянці, ніж ті, що долають 1 500 кілометрів. Відповідно, процес їхнього перехоплення значно складніший.
Франція говорить не лише про системи SAMP/T, а й про – систему радіолокації Ground Fire 300. До цього французи вже постачали радари Ground Master 200, які дають змогу виявляти будь-які повітряні цілі та супроводжувати їх для ефективної роботи систем ППО.
Ground Fire 300 здатен не лише виявляти та відстежувати, а й забезпечувати перехоплення балістичних ракет.
Якщо трохи відхилити завісу, сам SAMP/T уже здатний перехоплювати балістичні цілі, але для цього його потрібно модернізувати – зокрема, оснащувати новішими й потужнішими радарами,
– підкреслив Храпчинський.
Що ще відомо про постачання зброї Україні від партнерів?
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Берлін працює з Україною над передачею далекобійних ракет, але не уточнив їхній тип. Німеччина може розглядати варіанти далекобійних засобів ураження, які здатні суттєво посилити можливості української армії.
- Україна досягла домовленостей із Францією щодо придбання винищувачів Rafale та сучасних систем ППО. Експерти підкреслюють, що як французькі, так і шведські бойові літаки здатні суттєво зміцнити оборонні спроможності України.
- Ймовірно, США відновили постачання ракет ATACMS для України вперше з часів президентства Трампа. Це має на меті показати підтримку України та протистояти тиску Кремля.