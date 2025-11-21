Як пояснив 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков, навряд чи мовиться про ракети Taurus, які кілька років прагне отримати Україна. Втім є декілька варіантів іншої далекобійної зброї.

Чому Мерц не може надати Taurus?

Загалом Німеччина має дуже обмежену кількість варіантів передачі Україні далекобійних ракет. Насамперед з цього переліку ми можемо викреслити балістику, адже, окрім Франції, у Європі її ніхто не виготовляє.

Залишаються крилаті ракети. У наявному виробництві немає нічого. Taurus тільки почнуть виробляти у версії Neo. Цей процес лише почався і він не буде швидким,

– зауважив Олег Катков.

Крім цього, Мерц зробив важливе уточнення, що мовиться про "можливість виробництва в Україні". Наразі інтеграція української оборони й промисловості до німецької чи взагалі європейської залишає бажати кращого.

Також можна викреслити з переліку ракети Storm Shadow/SCALP-E, які є французько-британськими. Відповідно залишаються проєкти, які розроблені й адаптовані під масове виробництво з урахуванням наявних потреб поля бою.

Які ракети міг пообіцяти Мерц?

Уже є певна плеяда розробок. Перша нова розробка – One-Way Effector, яку фактично називають реактивним "Шахедом". Всередині у нього 155-міліметровий снаряд. Це цікаве рішення, але проблема в тому, що у компанії-виробника MBDA озвучують терміни на 2027 рік.

Друга розробка – це ракета Crossbow, яка може летіти 800 кілометрів і має бойову частину 300 кілограмів. Якщо будуть замовлення, вона може з'явитися вже у другому кварталі 2026 року. Це короткострокова перспектива,

– підкреслив Олег Катков.

Крім цього, німецький концерт Rheinmetalll опублікував свій план розвитку до 2030 року. Там є важливий пункт про виготовлення європейської версії ракети Barracuda. Вона матиме подвоєну бойову частину – 90 кілограмів, дальність поки не розголошують.

Її пропонують як дешевий масовий засіб. Для вироблення потрібна мінімальна кількість обладнання. Додатковими особливостями буде те, що Barracuda адаптують під надземний пуск. Тобто не доведеться думати, як інтегрувати її у літак.

"Тому я б виділив би два варіанти, які зараз виглядають реалістичними. Це Crossbow і Barracuda у європейській версії. До того ж Rheinmetalll має виробничі потужності в Україні", – підсумував головний редактор Defence Express.

Такі висновки можна зробити, судячи з відкритих джерел. Втім не треба відкидати, що також існують секретні розробки про які ніхто не знає.

