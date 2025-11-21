Как объяснил 24 Каналу главный редактор Defence Express Олег Катков, вряд ли говорится о ракетах Taurus, которые несколько лет стремится получить Украина. Впрочем, есть несколько вариантов другого дальнобойного оружия.

Почему Мерц не может предоставить Taurus?

В целом Германия имеет очень ограниченное количество вариантов передачи Украине дальнобойных ракет. Прежде всего из этого перечня мы можем вычеркнуть баллистику, ведь, кроме Франции, в Европе ее никто не производит.

Остаются крылатые ракеты. В имеющемся производстве нет ничего. Taurus только начнут производить в версии Neo. Этот процесс начался и он не будет быстрым,

– заметил Олег Катков.

Кроме этого, Мерц сделал важное уточнение, что говорится о "возможности производства в Украине". Сейчас интеграция украинской обороны и промышленности в немецкую или вообще европейскую оставляет желать лучшего.

Также можно вычеркнуть из перечня ракеты Storm Shadow/SCALP-E, которые являются французско-британскими. Соответственно остаются проекты, которые разработаны и адаптированы под массовое производство с учетом имеющихся потребностей поля боя.

Какие ракеты мог пообещать Мерц?

Уже есть определенная плеяда разработок. Первая новая разработка – One-Way Effector, которую фактически называют реактивным "Шахедом". Внутри у него 155-миллиметровый снаряд. Это интересное решение, но проблема в том, что у компании-производителя MBDA озвучивают сроки на 2027 год.

Вторая разработка – это ракета Crossbow, которая может лететь 800 километров и имеет боевую часть 300 килограммов. Если будут заказы, она может появиться уже во втором квартале 2026 года. Это краткосрочная перспектива,

– подчеркнул Олег Катков.

Кроме этого, немецкий концерт Rheinmetalll опубликовал свой план развития до 2030 года. Там есть важный пункт об изготовлении европейской версии ракеты Barracuda. Она будет иметь удвоенную боевую часть – 90 килограммов, дальность пока не разглашают.

Ее предлагают как дешевое массовое средство. Для выработки требуется минимальное количество оборудования. Дополнительными особенностями будет то, что Barracuda адаптируют под надземный пуск. То есть не придется думать, как интегрировать ее в самолет.

"Поэтому я бы выделил бы два варианта, которые сейчас выглядят реалистичными. Это Crossbow и Barracuda в европейской версии. К тому же Rheinmetalll имеет производственные мощности в Украине", – подытожил главный редактор Defence Express.

Такие выводы можно сделать, судя по открытым источникам. Впрочем не надо отбрасывать, что также существуют секретные разработки о которых никто не знает.

Что сказал Мерц о помощи Украине?