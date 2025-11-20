Вперше за час президентства Дональд Трампа ці ракети знову починають надходити. Про це в ефірі 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що мовиться про нову партію ATACMS.

До теми Україна, ймовірно, вперше вдарила американськими ATACMS по Росії: що відомо про ці ракети

Чому Трамп надав ракети саме зараз?

Ймовірно, Україна отримає ATACMS з радіусом дії 300 – 350 кілометрів. До того ж касетними боєголовками. Це дуже ефективні ракети, які завдають значної шкоди живій силі ворога та їхньому воєнному обладнанню.

На цьому тлі ми бачимо нарощення постачань американської зброї. Це робиться для того, щоб Володимир Путін знав, що Трамп не прийме будь-які його умови,

– підкреслив республіканець.

Американський президент тільки почав надавати озброєння. Але можемо згадати, що після зустрічі у Білому домі 18 жовтня, Володимир Зеленський сказав, що домовився зі США про продовження допомоги Втім він не уточнив, про що саме мовилось. ATACMS можуть бути частиною обіцянок Трампа.

Ціль лише одна – показати Путіну, що Україна не здається, а США залишаються на її боці. Це мало змусити російського диктатора піти на певні поступки. Поки ми цього не бачимо. Також очевидно, що Володимир Зеленський не погодиться на умови Кремля.

Довідково! ATACMS є одними з найстаріших далекобійних ракет. Вперше їх використали у 1991 році під час операції "Буря в пустелі" в Іраку. Вони можуть долати до 3 600 кілометрів на годину. Точна вартість невідома, але американська преса пише, що одна ракета може коштувати мільйон доларів.

Цікаво, що 20 листопада український президент зустрівся з представниками Пентагону, які приїхали за вказівкою Трампа. За словами Бориса Пінкуса, ходять чутки, що в Україну надходитимуть особливі види озброєння. Можливо, їх навіть супроводжуватимуть американські інструктори.

Все це потрібно для того, щоб Україна змогла відстояти свої території, а також завдавати ударів по Росії. Це може стати великим позитивом.

Україна знову завдала удару ATACMS: що відомо?