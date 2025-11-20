Впервые за время президентства Дональд Трампа эти ракеты снова начинают поступать. Об этом в эфире 24 Канала рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что говорится о новой партии ATACMS.

Почему Трамп предоставил ракеты именно сейчас?

Вероятно, Украина получит ATACMS с радиусом действия 300 – 350 километров. К тому же кассетными боеголовками. Это очень эффективные ракеты, которые наносят значительный ущерб живой силе врага и их военному оборудованию.

На этом фоне мы видим наращивание поставок американского оружия. Это делается для того, чтобы Владимир Путин знал, что Трамп не примет любые его условия,

– подчеркнул республиканец.

Американский президент только начал предоставлять вооружение. Но можем вспомнить, что после встречи в Белом доме 18 октября, Владимир Зеленский сказал, что договорился с США о продлении помощи Впрочем он не уточнил, о чем именно говорилось. ATACMS могут быть частью обещаний Трампа.

Цель только одна – показать Путину, что Украина не сдается, а США остаются на ее стороне. Это должно было заставить российского диктатора пойти на определенные уступки. Пока мы этого не видим. Также очевидно, что Владимир Зеленский не согласится на условия Кремля.

Справочно! ATACMS являются одними из старейших дальнобойных ракет. Впервые их использовали в 1991 году во время операции "Буря в пустыне" в Ираке. Они могут преодолевать до 3 600 километров в час. Точная стоимость неизвестна, но американская пресса пишет, что одна ракета может стоить миллион долларов.

Интересно, что 20 ноября украинский президент встретился с представителями Пентагона, которые приехали по указанию Трампа. По словам Бориса Пинкуса, ходят слухи, что в Украину будут поступать особые виды вооружения. Возможно, их даже будут сопровождать американские инструкторы.

Все это нужно для того, чтобы Украина смогла отстоять свои территории, а также наносить удары по России. Это может стать большим позитивом.

