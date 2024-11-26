Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что министры иностранных дел стран G7 сделали совместное заявление, в котором осудили действия России.

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Как страны "Большой семерки" отреагировали на российский удар

Страны G7 выразили поддержку Украине и осудили "безответственную и угрожающую ядерную риторику" России.

Они также предупредили, что поддержка России Северной Кореей означает опасное расширение конфликта с серьезными последствиями для европейской и индо-тихоокеанской безопасности, и призвали Китай противодействовать этой эскалации.

Использование Россией баллистической ракеты средней дальности 21 ноября является еще одним доказательством ее безрассудного и эскалационного поведения,

– говорится в совместном заявлении министров.

Политики добавили, что хотят начать передачу средств Украине в рамках кредита на 50 миллиардов долларов до конца этого года. Они также пообещали действовать против групп, которые помогают России избежать санкций.

Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины будет оставаться непоколебимой,

– отметили чиновники.

К слову, ранее Служба безопасности Украины показала обломки новой баллистической ракеты, которой Россия ударили по Днепру 21 ноября. По словам сотрудника СБУ, ракета двигалась исключительно по баллистической траектории, на которую влиял только аэродинамическое сопротивление.