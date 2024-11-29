Заявления об использовании якобы новейших ракетных систем являются сообщением для Запада. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что у российского диктатора практически не осталось союзников.

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Кого хочет напугать Путин

Срочное видеообращение о применении "Орешника", вероятно, было нацелено на партнеров Украины, чтобы сдерживать их от предоставления большего количества оружия. Однако такое заявление кажется довольно странным, ведь после использования западного оружия по России уже прошло немало времени.

Но Кремль еще пытается продемонстрировать силу для будущей администрации Трампа. Хочет убедить его, что россияне имеют потенциал воевать. К сожалению, они действительно продвигаются на востоке,

– подчеркнул Валерий Клочок.

История с "Орешником" – это новая веха отношений России с Западом. Путин продемонстрировал, что может использовать другой тип вооружения. Страна-агрессор отказалась от применения ядерного оружия. Даже Дмитрий Медведев подтвердил, что такого не будет. Поэтому Запад перосмыслил угрозы о ядерном оружии и больше не верит в блеф Путина.

Но вопрос в том, решится ли глава Кремля использовать ракеты средней дальности. По разным оценкам Россия ударила по Днепру или ракетой средней дальности или межконтинентальной. Реакция Запада не заставила себя ждать. Например, во Франции заявили, что готовы срочно разработать такое же оружие. Путин должен понимать, что на его действия будет ответ.

Мы точно не знаем, как можно работать по этим ракетам, но уже были заявления от Воздушных сил, что в случае следующего продвижения Россией "Орешника" Украина попытается их сбивать имеющимися системами ПВО. Поэтому мы готовы бороться,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Напомним, Россия ударила по инфраструктуре Днепра 21 ноября межконтинентальной ракетой. Предполагали, что говорилось о ракете "Рубеж", которую выпустили с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Ее ударную силу приравнивают к трем ракетам "Искандер-М".

Вечером этого дня Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил об испытании новейшего комплекса "Орешник" по Днепру. Он назвал это ответом на действия США, которые якобы разворачивают ракеты средней дальности.