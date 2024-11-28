Вообще не нужно слушать его истерические заявления, они рассчитаны на пропагандистский эффект. Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Путин является человеком с низким интеллектом и примитивной логикой.

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Что приведет к истерическим крикам Путина

По словам Подоляка, Путин – "дойная корова", которую можно очень сладко использовать, об этом необходимо помнить. Его не нужно слушать. Он повторяет те же самые угрозы, вообще не говорит ничего нового.

Путин не является адекватным человеком. Его речи несут отпечаток личной "психоизмененной" ситуации. Путин боится. Понимает, что война в любом случае не завершится так, как он себе нарисовал,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Его можно к чему-то принудить только через силу: "обнуление" экономического потенциала из-за цены на нефть и "обнуление" российских банков окончательно. К примеру, когда приняли соответствующее решение по "Газпромбанку". Тогда все страны приостановили с ним работу.

И наконец военное принуждение. Надо меньше слушать эти угрозы Путина и увеличить массированные удары по военной инфраструктуре приграничья, что существенно повлияет на линию фронта, и в глубине России, что существенно повлияет на социальные настроения. Тогда увидим вообще истерические крики этой особы, что будет интересным с психиатрической точки зрения,

– объяснил Подоляк.

Что указывает на примитивизм Путина

Советник главы ОПУ заверил, что Путин не разбирается в оружии и вообще не осознает, о чем болтает. Он является личностью с низким интеллектом.

К примеру, диктатор рассказывал о невозможности сбивания ракет Х-47 "Кинжал". Хотя Украина доказала обратное. Так же хвастался сверхзвуковыми ракетами "Ярс". Мол, "это необычное оружие".

Все это фикция. Он не разбирается ни в чем. Это человек достаточно примитивной логики,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Поэтому Путин может говорить все что угодно. Заявления рассчитаны на пропагандистский эффект – устаревшие страхи у определенной части западных политических элит. К сожалению, они в дальнейшем верят в бред, озвученный главой Кремля. И таким образом продолжают играть в его игру.

Добавим, по словам Путина, сейчас генштаб и минобороны России "подбирают цели" для удара "Орешником". Ими якобы могут стать центры принятия решений в Киеве.