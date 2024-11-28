Взагалі не потрібно слухати його істеричні заяви, вони розраховані на пропагандистський ефект. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зазначивши, що Путін є людиною з низьким інтелектом та примітивною логікою.

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Що призведе до істеричних криків Путіна

За словами Подоляка, Путін – "дійна корова", яку можна дуже солодко використовувати, про це необхідно пам'ятати. Його не потрібно слухати. Він повторює ті ж самі погрози, взагалі не каже нічого нового.

Путін не є адекватною людиною. Його промови несуть відбиток особистої "психозміненої" ситуації. Путін боїться. Розуміє, що війна в будь-якому випадку не завершиться так, як він собі намалював,

– наголосив радник голови ОПУ.

Його можна до чогось примусити лише через силу: "обнулення" економічного потенціалу через ціну на нафту та "обнулення" російських банків остаточно. Приміром, коли ухвалили відповідне рішення щодо Газпромбанку. Тоді всі країни призупинили з ним роботу.

І нарешті військовий примус. Треба менше слухати ці погрози Путіна та збільшити масовані удари по військовій інфраструктурі прикордоння, що суттєво повпливає на лінію фронту, та у глибині Росії, що суттєво повпливає на соціальні настрої. Тоді побачимо взагалі істеричні крики цієї особини, що буде цікавим з психіатричного погляду,

– пояснив Подоляк.

Що вказує на примітивізм Путіна

Радник голови ОПУ запевнив, що Путін не розуміється на зброї та взагалі не усвідомлює, про що патякає. Він є особиною з низьким інтелектом.

До прикладу, диктатор розповідав про неможливість збиття ракет Х-47 "Кинджал". Хоча Україна довела протилежне. Так само вихвалявся надзвуковими ракетами "Ярс". Мовляв, "це незвичайна зброя".

Все це фікція. Він не розуміється ні на чому. Це людина достатньо примітивної логіки,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Тому Путін може говорити все що завгодно. Заяви розраховані на пропагандистський ефект – застарілі страхи у певної частини західних політичних еліт. На жаль, вони надалі вірять в маячню, озвучену главою Кремля. І у такий спосіб продовжують грати в його гру.

Додамо, за словами Путіна, зараз Генштаб та Міноборони Росії "підбирають цілі" для удару "Орешником". Ними буцім можуть стати центри прийняття рішень в Києві.