Сразу на следующий день после удара по "Южмашу" беспилотники атаковали полигон Капустин Яр. Тогда местные власти заявили, что дроны удалось сбить тамошней ПВО, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно об атаке на Капустин Яр

Как сообщают российские паблики, утром 9 декабря ВСУ попытались повторно ударить по Капустиному Яру в Астраханской области. Отмечается, что якобы сбиты три беспилотника, которые летели атаковать полигон. Первый уничтожили около 05:30, еще два – около 08:30.

Дроны якобы были запущены из Днепропетровской области.

В минобороны страны-агрессора фактически подтвердили атаку. Там отметили, что в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников: 8 БпЛА – над территорией Белгордской области, три – над территорией Ростовской и два – над территорией Астраханской области.

Напомним, что Владимир Путин назвал удар "Орешником" по Днепру ответом на разрешение Украине от Запада бить дальнобойными ракетами по России.