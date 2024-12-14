Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Генеральний штаб ЗСУ. До слова, раніше у мережі показали відео влучання по об'єкту.
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Що відомо про атаку на російський Орел
У ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловській області.
Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа,
– уточнили військові.
У Генштабі зауважили, що лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" входить до російського військово-промислового комплексу. Відомо, що цей об'єкт забезпечує постачання нафтопродуктів для ворожої армії.
Водночас повідомляється, що наслідки бойової роботи уточнюються.
Зауважимо, що відстань від північно-східного українського кордону до міста Орел сягає мінімум 160 кілометрів, подекуди показник сягає понад 200.