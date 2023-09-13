Как видно на спутниковых снимках проекта FIRMS, пожар довольно масштабный. Возгорание зафиксировали в 4:00 утра.

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Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар после удара по Севастополю / Фото NASA

При этом местные телеграм-каналы отмечают, что все три очага пожаров после удара находятся на территории морского завода в Севастополе. Два из них – в Южной бухте, еще один – в Корабельной бухте.

Где произошел пожар на Севастопольском заводе / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"

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