Как видно на спутниковых снимках проекта FIRMS, пожар довольно масштабный. Возгорание зафиксировали в 4:00 утра.
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Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар после удара по Севастополю / Фото NASA
При этом местные телеграм-каналы отмечают, что все три очага пожаров после удара находятся на территории морского завода в Севастополе. Два из них – в Южной бухте, еще один – в Корабельной бухте.
Где произошел пожар на Севастопольском заводе / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"
Главное об атаке на Севастополь
- Взрыв произошел в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России, где ранее находились на ремонте по меньшей мере три крупных десантных корабля России.
- В Минобороны страны-агрессора заявили о повреждении двух кораблей Черноморского флота России в результате ночной атаки на Севастополь, обвинив в ней ВСУ.
- В ГУР Украины подтвердили поражение в Севастополе большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону".
- А в Воздушных силах намекнули, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация.