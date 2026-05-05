Про це розповіли у ГУР.

Що вдалося знищити ГУР у Криму?

Уражено та виведено з ладу:

3 десантно-штурмові катери проєкту 05060;

судно забезпечення;

ангар зберігання десантно-штурмових катерів проєкту 05060;

протичовновий літак-амфібію Бе-12 “Чайка”.

Під час виконання завдання противник намагався протидіяти – зокрема, застосував переносний зенітно-ракетний комплекс. Втім, українські військові змогли ухилитися від атаки й завершити операцію.

У ГУР зазначають, що такі удари послаблюють можливості окупаційних сил і є частиною послідовної роботи зі зниження їхнього потенціалу на півострові.

