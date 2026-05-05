Про це розповіли у ГУР.
Дивіться також Летить зі швидкістю 300 кілометрів за годину: ГУР розповіло деталі про російський БпЛА "Клин"
Що вдалося знищити ГУР у Криму?
Уражено та виведено з ладу:
- 3 десантно-штурмові катери проєкту 05060;
- судно забезпечення;
- ангар зберігання десантно-штурмових катерів проєкту 05060;
- протичовновий літак-амфібію Бе-12 “Чайка”.
Під час виконання завдання противник намагався протидіяти – зокрема, застосував переносний зенітно-ракетний комплекс. Втім, українські військові змогли ухилитися від атаки й завершити операцію.
У ГУР зазначають, що такі удари послаблюють можливості окупаційних сил і є частиною послідовної роботи зі зниження їхнього потенціалу на півострові.
Наприкінці квітня Україна провела серію руйнівних атак у Криму
Уночі 30 квітня у районі Керченської протоки були уражені два російські катери. Вони охороняли Керченський міст.
Вночі 29 квітня у Криму на аеродромі "Кача" українські оборонці атакували радіолокаційну станцію "МР-10", пункт управління ППО і наземний радіолокаційний запитувач "Пароль-4" (1Л22).