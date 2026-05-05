Об этом рассказали в ГУР.

Что удалось уничтожить ГУР в Крыму?

Поражены и выведены из строя:

  • 3 десантно-штурмовых катера проекта 05060;
  • судно обеспечения;
  • ангар хранения десантно-штурмовых катеров проекта 05060;
  • противолодочный самолет-амфибию Бе-12 “Чайка”.

Во время выполнения задания противник пытался противодействовать – в частности, применил переносной зенитно-ракетный комплекс. Впрочем, украинские военные смогли уклониться от атаки и завершить операцию.

В ГУР отмечают, что такие удары ослабляют возможности оккупационных сил и являются частью последовательной работы по снижению их потенциала на полуострове.

В конце апреля Украина провела серию разрушительных атак в Крыму

  • Ночью 30 апреля в районе Керченского пролива были поражены два российских катера. Они охраняли Керченский мост.

  • Ночью 29 апреля в Крыму на аэродроме "Кача" украинские оборонцы атаковали радиолокационную станцию "МР-10", пункт управления ПВО и наземный радиолокационный запросчик "Пароль-4" (1Л22).