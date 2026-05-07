Про актуальні втрати росіян повідомив Генштаб ЗСУ.
Дивіться також 5 прицільних ударів: ГУР атакувало ворожі локомотиви у Криму прямо під час руху
Які втрати Росії на війні?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення до 7 травня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 338 060 (+890) осіб;
- танків – 11 918 (+0);
- бойових броньованих машин – 24 521 (+6);
- артилерійських систем – 41 539 (+61);
- РСЗВ – 1 776 (+1);
- засобів ППО – 1 365 (+2);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 352 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1851);
- наземних робототехнічних комплексів – 1336 (+4)
- крилатих ракет – 4 585 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 94 545 (+233);
- спеціальної техніки – 4 172 (+2).
Втрати ворога на 7 травня 2026 року / Фото Генштабу ЗСУ
Нещодавні успішні удари Сил оборони
У ГУР МО заявили, що залізнична логістика ворога у Криму 5 разів була під прицільними ударами за квітень 2026 року. Так, було атаковано локомотив та цистерну під час руху вантажних поїздів.
Звечора 5 травня, до оголошення режиму тиші Україною, також у Криму прогриміла серія вибухів. Місцеві припускають, що під ударом могла бути будівля ФСБ. А внаслідок атак нібито загинули та постраждали люди.
Раніше повідомлялось, що Росія перекидає боєздатних військових з фронту, щоб підготувати їх до параду 9 травня. Водночас менш підготовлені та поранені російські солдати залишаються на передовій.