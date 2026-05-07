Об актуальных потерях россиян сообщил Генштаб ВСУ.
Смотрите также 5 прицельных ударов: ГУР атаковало вражеские локомотивы в Крыму прямо во время движения
Какие потери России на войне?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения до 7 мая 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 338 060 (+890) человек;
- танков – 11 918 (+0);
- боевых бронированных машин – 24 521 (+6);
- артиллерийских систем – 41 539 (+61);
- РСЗО – 1 776 (+1);
- средств ПВО – 1 365 (+2);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 352 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 277 912 (+1851);
- наземных робототехнических комплексов – 1336 (+4)
- крылатых ракет – 4 585 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 94 545 (+233);
- специальной техники – 4 172 (+2).
Потери врага на 7 мая 2026 года / Фото Генштаба ВСУ
Недавние успешные удары Сил обороны
В ГУР МО заявили, что железнодорожная логистика врага в Крыму 5 раз была под прицельными ударами за апрель 2026 года. Так, были атакованы локомотив и цистерна во время движения грузовых поездов.
Вечером 5 мая, до объявления режима тишины Украиной, также в Крыму прогремела серия взрывов. Местные предполагают, что под ударом могло быть здание ФСБ. А в результате атак якобы погибли и пострадали люди.
Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает боеспособных военных с фронта, чтобы подготовить их к параду 9 мая. В то же время менее подготовленные и раненые российские солдаты остаются на передовой.