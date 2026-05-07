Об актуальных потерях россиян сообщил Генштаб ВСУ.

Какие потери России на войне?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения до 7 мая 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 338 060 (+890) человек;

танков – 11 918 (+0);

боевых бронированных машин – 24 521 (+6);

артиллерийских систем – 41 539 (+61);

РСЗО – 1 776 (+1);

средств ПВО – 1 365 (+2);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 352 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 277 912 (+1851);

наземных робототехнических комплексов – 1336 (+4)

крылатых ракет – 4 585 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 94 545 (+233);

специальной техники – 4 172 (+2).

Потери врага на 7 мая 2026 года / Фото Генштаба ВСУ

Недавние успешные удары Сил обороны

В ГУР МО заявили, что железнодорожная логистика врага в Крыму 5 раз была под прицельными ударами за апрель 2026 года. Так, были атакованы локомотив и цистерна во время движения грузовых поездов.

Вечером 5 мая, до объявления режима тишины Украиной, также в Крыму прогремела серия взрывов. Местные предполагают, что под ударом могло быть здание ФСБ. А в результате атак якобы погибли и пострадали люди.

Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает боеспособных военных с фронта, чтобы подготовить их к параду 9 мая. В то же время менее подготовленные и раненые российские солдаты остаются на передовой.