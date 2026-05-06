Об этом сообщили Exilenova+ и оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов.

Какие последствия атаки на Крым?

По данным телеграмм-канала, под ударом дронов оказалось здание ФСБ в оккупированном Армянске. Также фиксируют повреждения окружающих домов с российскими военными и силовиками. Зафиксированы удары по меньшей мере шести БпЛА.

Очевидцы сообщили об ударе по ФСБ

Предварительно, сообщают о 5 погибших и 10 пострадавших в результате атаки. Потери не скрывает и Сергей Аксенов. Около 22:30 он сообщил, что противовоздушная оборона и мобильно огневые группы в Крыму пыталась бороться с дронами.

В то же время в российском Минобороны сообщили о якобы обезвреживании 53 украинских беспилотников с 21:00 до 07:00 6 мая. Мол, вражеская ПВО работала по дронам в Крыму, над Черным морем, а также в Белгородской, Брянской, Курской и Московской областях.

Кроме того, взрывы раздавались в Бахчисарае, Симферополе, Мирном, Вилино, в Джанкое и на аэродроме в Саках.

Напомним, что Россия односторонне объявила временное "перемирие" на 8 и 9 мая. Украина же предложила режим тишины с полуночи 6 мая. По словам советника Офиса Президента Михаила Подоляка действия Кремля покажут, готовы ли там к прекращению огня.

Недавний успешный удар по НПЗ

После атаки 5 апреля в России остановил работу второй по величине нефтеперерабатывающий завод. В результате успешного удара были повреждены три дистилляционные установки на Киришском НПЗ.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это "карманный завод Путина". Российский диктатор имеет достаточно серьезные деньги с работы НПЗ "Киришинафтооргсинтез". А все потому, что там производят топливо, а часть мазута идет под Санкт-Петербургом.