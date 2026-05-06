Це вже впливає на ефективність російських підрозділів і призводить до зростання втрат. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", посилаючись на своїх агентів.

Як росіян готують до параду замість боїв?

Російські війська стикаються з серйозними проблемами на передовій через кадрові рішення командування напередодні 9 травня.

За даними партизанського руху, на Костянтинівському напрямку з підрозділів 4-ї окремої мотострілецької бригади та 103-го мотострілецького полку масово виводять боєздатних військових. Їх відправляють у тил для участі в репетиціях та підготовці до параду в Москві.

Водночас на передовій залишаються переважно поранені, виснажені або недостатньо підготовлені солдати, що суттєво послаблює обороноздатність підрозділів. Унаслідок цього, за даними джерел, змінюється і тактика ведення бою. Через нестачу підготовлених військових російське командування дедалі частіше застосовує масові атаки із залученням великої кількості непідготовленого особового складу.

Парад важливіший за фронт – боєздатних солдатів знімають з передової заради репетицій, а позиції тримаються на поранених та непідготовлених, що призводить до хаосу в обороні та різкого зростання втрат,

– йдеться у повідомленні "АТЕШ".

Такі дії, як зазначають самі російські військові, викликають невдоволення в підрозділах і свідчать про системні проблеми в управлінні.

Водночас втрати серед окупантів зростають, а моральний стан особового складу погіршується.

Що відомо про "перемирʼя" на 8 – 9 травня?

У Кремлі заявили про запровадження "перемир’я" на 8 і 9 травня, пояснюючи це відзначенням Дня перемоги. У Міністерстві оборони Росії повідомили, що "оголошується перемир’я на честь святкування Перемоги" та висловили очікування, що українська сторона також припинить вогонь.

Втім, одночасно з цими заявами Росія вдалася до погроз. У Москві почали говорити про нібито "плани Києва зірвати святкування" та фактично попередили про можливі удари по столиці України. Зокрема, російське оборонне відомство заявило про можливість "удару у відповідь по центру Києва", а також звернулося до цивільного населення та іноземних дипломатів із закликом "своєчасно залишити місто".

При цьому в Росії цинічно стверджують, що раніше нібито "утримувалися" від таких атак "з гуманітарних міркувань". В Україні такі заяви сприйняли критично. Андрій Коваленко наголосив, що Росія продовжує інформаційні маніпуляції та не припиняє щоденні атаки по цивільних містах.