Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, что появление именно такой даты может быть не случайным. По его словам, здесь сходятся интересы сразу двух людей, которым до выборов нужен хоть какой-то результат.

Ноябрь как политический ориентир

Зеленский говорил депутатам не просто о возможном завершении горячей фазы войны, а о необходимости в реальном движении к миру без замораживания боевых действий. Речь шла о дипломатическом направлении, которое должно помочь сохранить жизнь и одновременно усилить украинские позиции, и уже в этом контексте прозвучал ноябрь.

Напомним! 25 мая 2026 года Владимир Зеленский во время встречи с депутатами фракции "Слуга народа" заявил, что горячая фаза войны может завершиться до ноября 2026 года. В Офисе Президента подтвердили, что президент действительно говорил о такой надежде, и уточнили, что у Украины есть план, как выйти на прекращение боевых действий.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что без полного контекста того разговора трудно сказать, почему назвали именно этот месяц. Не понятно, шла ли речь о каких-то конкретных сигналах, или скорее о политическом предположении, но само появление такой даты вряд ли случайно.

Президент, видимо, хотел как-то повысить оптимизм, дать какую-то надежду представителям своей фракции,

– отметил Рейтерович.

Ноябрь, по его мнению, может быть привязан и к внешним интересам. И Трампу, и Путину было бы выгодно подойти к своим политическим кампаниям с историей о приостановлении горячей фазы, которую можно подать как результат.

К этому времени в определенном замораживании войны, в приостановлении горячей фазы, может быть заинтересован как Трамп, так и Путин. В обоих выборах,

– подчеркнул политолог.

Речь идет не о мирном соглашении и не о полноценном завершении войны. Речь может быть о перемирии или паузе в боевых действиях, которая снизит интенсивность фронта, но не снимет главных противоречий.

Путин ищет новую эскалацию

После разговоров о возможном приостановлении горячей фазы войны возник и другой вопрос – не попытается ли Кремль, наоборот, расширить конфликт через Беларусь.

Рейтерович считает, что именно в этом направлении резкого обострения ждать не стоит, он исходит из того, что прямое втягивание в войну сделало бы белорусского диктатора для Москвы временно полезным, но очень быстро – лишним. После этого россиянам уже не было бы смысла держать Лукашенко как отдельную фигуру, а Беларусь можно было бы еще жестче зачистить под собственный контроль.

Лукашенко не влезет в эту историю, поскольку для него это будет просто самоубийством,

– отметил политолог.

По его мнению, именно поэтому Беларусь пока скорее пытаются удержать в режиме давления и угроз, а не втянуть в полноценное вторжение. И звонки западных лидеров в этом контексте могут быть связаны не только с Украиной, но и с попыткой не допустить провокаций против стран НАТО, в частности вокруг Сувальского коридора.

Эти звонки Макрона и компании могут быть связаны с тем, чтобы и в провокацию против стран НАТО Беларусь не втянули,

– подчеркнул Рейтерович.

То есть риски эскалации никуда не исчезают, но именно белорусское направление он не считает наиболее вероятным для расширения войны.

По всему остальному вероятность всегда остается. Путин действует иррационально, и кого он будет пытаться в эту войну втянуть, это вопрос пока открытый,

– подчеркнул политолог.

Новые российские угрозы Киеву

Вечером 25 мая 2026 года Сергей Лавров в разговоре с Марко Рубио заявил о намерении России наносить "системные и последовательные" удары по центрам принятия решений и объектам, используемым для нужд ВСУ в Киеве. В тот же день российский МИД также рекомендовал иностранным дипломатам и гражданам покинуть украинскую столицу.

После этих заявлений посольства Франции, Польши и представительство ЕС в Украине отказались менять работу и публично осудили российское запугивание. Во Франции назвали такую риторику безответственной, в Польше заявили, что не будут реагировать на провокации, а в Евросоюзе подчеркнули, что такие угрозы свидетельствуют не о силе, а о слабости России.

Андрей Сибига заявил, что Украина вместе с партнерами обсуждает конкретный ответ на новый российский шантаж и призвал не поддаваться эскалационной риторике Кремля. Он отметил, что Россия не демонстрирует никакой готовности к миру, поэтому ответ партнеров должен быть конкретным, пропорциональным и сильным.