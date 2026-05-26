Об этом сообщает российское пропагандистское медиа The Moscow Times.
Новый подход к мобилизации в России
В российском СМИ отмечают, что такая "льгота" будет действовать только при условии заключения контракта с Минобороны России с 1 мая 2026 года и на срок не менее одного года.
Вместе с тем, долги таких "военных" и их семей не должны превышать 10 миллионов рублей.
Еще одно важное условие – списание распространяется только на кредиты, оформленные до подписания контракта с Минобороны. Кроме того, долг должен быть подтвержден или через действующее решение суда о взыскании задолженности, или через выданный или предъявленный исполнительный документ.
The Moscow Times пишет, что впервые подобная "благотворительность" со стороны Путина была объявлена еще в ноябре 2024 года. Тогда указ действовал при условии, если заем был взят до 1 декабря того же года.
В случае смерти военнослужащего на фронте или из-за увечья, ранения, травму или контузию, а также если он получит инвалидность I группы, все кредитные обязательства членов его семьи подлежат прекращению – независимо от того, когда именно его призвали или он подписал контракт,
– добавило издание.
Потери врага на войне в Украине
Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали 1 010 оккупантов, тогда как с начала полномасштабного вторжения количество погибших россиян составляет около 1 357 950 человек.
В мае защитники нанесли успешный удар по полигону спецбатальона Росгвардии "Ахмат" в Курской области страны-агрессора. По сообщениям, в результате атаки погибло значительное количество оккупантов – телеграмм-канал Exilenova+ писал примерно о 60 ликвидированных.
На Волчанском направлении пограничники РУБпАК "Апекс" бригады "Форпост" нанесли значительные потери врагу. Под прицелом бойцов были вражеские антенны радиосвязи, укрытия и транспорт оккупантов. Кроме того, было ликвидировано живую силу врага. Украинцы обнаружили и атаковали противника пока он отдыхал в "зеленке".