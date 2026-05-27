По це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман, додавши, що в російських сім'ях стало нормою вести такі розмови, що доцільніше сьогодні поїхати на фронт, бо це дає змогу розв'язати низку фінансових проблем.

В Росії "урізали" виплати контрактникам

Коментуючи інформацію про те, що російський диктатор погодив таку ініціативу про списання боргів, політтехнолог підкреслив, що це звісно бонус, але особливого заохочення немає, бо військовозобов'язаний на руки додатково не отримує по суті нічого. З виплатами зараз в Росії справи кепські. Про це вже говорять навіть російські пропагандисти.

Собчак написала про те, як в низці регіонів знизили виплати. Вони впали в 10 разів. Якщо раніше за те, що громадянин йшов воювати, він міг отримати суму 30 тисяч доларів, то тепер це 3 тисячі. Просто немає грошей,

– озвучив Шейтельман.

Він пояснив, що у федеральному бюджеті Росії утворився дефіцит. За січень – квітень він сягнув 5,8 трильйона рублів. Даються в знаки санкції та регулярні удари українських засобів ураження по російських НПЗ.

Але є ще місцеві бюджети і от там дефіцит в рази більший. Грошей фізично немає, тому в Росії вимушені скорочувати виплати контрактникам. Губернатори міркують так, що краще вже отримати по шапці за невиконання плану в межах рекрутингу, аніж віддати останні гроші на "підйомні" та не мати змоги забезпечити інші регіональні витрати.

До чого призведе зменшення "підйомних"?

Це, як наголосив політтехнолог, зменшить кількість росіян, які йтимуть воювати. Одна справа їхати на фронт, знаючи, що потім будеш забезпечений на довгі роки, отримавши велику суму грошей, а зовсім інша – йти вмирати за свою піврічну зарплату.

Вони, до речі, знають, що йдуть вмирати. Якщо не брати Москву, а інші маленькі міста, то там в курсі, що у сусідки чоловік купив килим чи авто, чи відремонтував будинок, але при цьому не повернувся. Вони розуміють, що треба відправити когось з сім'ї вмирати, сина чи чоловіка, аби забезпечити родину. Це стандартна російська практика,

– констатував Шейтельман.

Але сьогодні на тлі суттєвого урізання грошових виплат за підписання контрактів з міноборони настрої росіян змінюються. Їхати на війну за маленькі суми, які вони й так можуть отримати на своїй роботі за кілька місяців, вважають недоцільним. Політтехнолог впевнений, що кількість охочих поповнити російське військо тепер зменшуватиметься.

В Росії почали активно вручати мобілізаційні приписи

Почастішали випадки, коли військкомати викликають російських громадян нібито для уточнення даних, при цьому вручають їм мобілізаційні розпорядження, в яких вказується куди та коли вони мають прибути, якщо буде оголошена мобілізація. Військовий експерт Роман Світан висловив думку, що Путін на цей рік певними зусиллями нашкребе необхідних 100 тисяч контрактників, але вже готує плани на 2027 рік і може вдатися до проведення примусової мобілізації, аби забезпечити виконання весняно-літньої кампанії у наступному році.

Він констатує, що рекрутинг вже не приносить бажаних результатів, набрати людей у військо стає дедалі складніше, та й економічна ситуація в Росії загострюється. В разі оголошення мобілізації Світан прогнозує, що ворогу вдасться зібрати до 400 тисяч солдатів, а процес цей може розпочатися вже цього літа. За його переконанням, примусово загнані на війну росіяни не зможуть якісно вести наступальні операції, бо на відміну від контрактників (які отримують "підйомні"), ці мобілізовані новобранці взагалі не матимуть стимулу воювати.