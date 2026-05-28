О потерях страны-агрессора по состоянию на 28 мая рассказали в официальной сводке Генштаба.

Смотрите также Приблизимся к сбиванию 100% целей, – полковник запаса сказал, что для этого нужно

Какие потери России?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии от начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:

личного состава – около 1 260 110 (+1 160) человек;

танков – 11 956 (+1);

боевых бронированных машин – 24 625 (+7);

артиллерийских систем – 42 832 (+42);

РСЗО – 1 806 (+1);

средств ПВО – 1 397 (+0);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 314 902 (+1 560);

наземных робототехнических комплексов – 1 492 (+7);

крылатых ракет – 4 687 (+0);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 99 906 (+261);

специальной техники – 4 227 (+3).



Потери врага / Инфографика Генштаба

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кстати, глава британской разведки GCHQ Энн Кист-Батлер впервые за время полномасштабной войны заявила, что Россия не досчиталась почти полмиллиона военных, а Владимир Путин, по ее словам, постепенно теряет позиции на фронте.

Страна-агрессор постепенно усиливает мобилизацию: что об этом свидетельствует?

В России гражданам во время вызовов в военкоматы якобы для "уточнения данных" вручают мобилизационные предписания с инструкциями на случай объявления мобилизации.

По словам военного эксперта Романа Свитана, Кремль планирует подготовить около 150 тысяч военных весной и еще столько же осенью, в зависимости от возможностей обучения личного состава.

Дополнительно, Путин подписал закон о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для контрактников, что стало одним из способов поощрения россиян к участию в войне через государственные льготы.