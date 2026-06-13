Несмотря на все это, есть предположение, что военное руководство России может попытаться мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что скрытая мобилизация в России продолжается непрерывно и только усиливается с начала 2025 года. Однако это пока не дает оккупантам существенных результатов на поле боя.
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Почему Кремль задумался о новой мобилизации?
Сергей Кузан отметил, что если сравнить нынешние темпы российского продвижения с аналогичным периодом прошлого года, то они существенно снизились, в частности упали в два, а то и в три раза на различных участках фронта. Однако цена продолжения наступления россиян на фронте значительно возрастает для российских властей.
Именно поэтому в Кремле ищут способы поддержать нынешний темп наступательных действий. Одним из самых простых решений там считают привлечение дополнительного личного состава.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Важно! Владимир Зеленский предупредил, что Россия продолжает искать пути усиления войны против Украины, в частности через новые волны мобилизации и наращивание личного состава. В то же время это не гарантирует Кремлю перелома на фронте, поскольку ресурсы России остаются ограниченными, а потери – высокими.
Однако, по мнению Кузана, внутри России нет единой позиции относительно проведения новой волны мобилизации. Особенно критично к такой идее относятся политические и экономические круги. Все потому, что российская экономика уже испытывает дефицит рабочей силы, а мобилизация только усугубит эту проблему.
Сам факт объявления мобилизации нанесет скрытый ущерб. Еще столько же россиян просто не выйдут на работу, будут прятаться от мобилизации, пытаться пересечь границу,
– подчеркнул он.
По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, часть россиян будет пытаться уехать в Грузию, Казахстан и другие страны, что дополнительно ускорит негативные процессы в экономике России.
О возможных последствиях мобилизации в России: видео
Может ли новая мобилизация переломить ход войны?
Сергей Кузан отметил, что окончательного решения о масштабной мобилизации в Кремле пока не приняли. Российские власти продолжают взвешивать возможные преимущества и риски такого шага. В то же время украинская армия, по его словам, готовится к худшему сценарию.
Пока армия Украины будет чувствовать поддержку общества, даже дополнительные 100 или 200 тысяч мобилизованных россиян не смогут переломить ход войны,
– подчеркнул он.
Однако не стоит игнорировать вероятность того, что в случае новой мобилизации Россия сможет достичь определенных тактических успехов или усилить интенсивность боевых действий. Однако для стратегического перелома ситуации на фронте Кремлю понадобятся значительно большие ресурсы.
Каковы у России шансы усилить военный потенциал?
Мобилизация в России вряд ли поможет Кремлю изменить ситуацию на фронте. Аналитики считают, что даже в случае нового масштабного призыва оккупанты столкнутся с проблемами логистики, нехваткой личного состава и трудностями с переброской резервов. Кроме того, украинские дроны продолжают существенно ограничивать возможности российской армии на передовой.
В России все чаще пытаются привлекать добровольцев к войне против Украины. Кремль сталкивается с нехваткой личного состава, поэтому ищет дополнительные источники пополнения армии.
Владимир Путин заявил, что Россия сосредоточила на войне против Украины более 700 тысяч военных. В то же время аналитики отмечают, что увеличение численности оккупационных сил не гарантирует Кремлю существенных успехов на фронте, ведь российская армия продолжает нести значительные потери и сталкивается с проблемами в выполнении поставленных задач.