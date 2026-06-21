Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала объяснил, что на самом деле происходит с мобилизацией в России. По его словам, у Путина есть причины максимально оттягивать такое решение, хотя война остается главным способом существования его режима.

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Кремль пока обходится без открытой мобилизации

Грабский не считает, что в России уже стартовал масштабный мобилизационный процесс. Отдельные сигналы из регионов есть, но в такой большой стране они не сразу складываются в общую картину для всего населения.

То, что происходит в условной Пензе, совершенно неизвестно людям, живущим в условном Урюпинске или Калининграде. Поэтому говорить, что начался процесс мобилизации, будет немного рано,

– пояснил военный эксперт.

Пока что Кремль пытается восполнять потери без официального объявления о новой волне. Для этого используются деньги, вербовка и различные нестандартные схемы, которые позволяют пополнять армию, не создавая ощущения тотального призыва по всей стране.

Противник своими импровизированными методами, располагая соответствующими денежными ресурсами, пытается сбалансировать свои потери с поступлением нового "пушечного мяса",

– отметил Грабский.

Нынешняя система пока даёт России возможность вести войну без крупного публичного решения. Но этот ресурс не безграничен, поскольку потери на фронте продолжаются, а скрытые методы пополнения армии не могут полностью заменить мобилизацию.

Новый призыв ударит по самой России

Открытая мобилизация для Путина опасна не только из-за возможной политической реакции. Предыдущий опыт уже показал, что вместе с призывом Россия сталкивается с оттоком трудоспособных людей, а сейчас такой отток был бы ещё более болезненным: страна глубже втянута в войну, потери значительно больше, а кадровый дефицит ощутимее.

В октябре 2022 года было мобилизовано 320 тысяч человек, а Россия мгновенно лишилась около миллиона рабочих рук,

– напомнил он.

Часть этого процесса продолжается и сейчас. Из-за отключения интернета, затруднений в работе и страха перед будущими решениями люди уезжают в Беларусь или страны Центральной Азии, где их не всегда рады видеть. В то же время заменить таких специалистов случайной рабочей силой Россия не может.

Уже сегодня Россия сталкивается с кадровыми проблемами. Никакими гастарбайтерами из Центральной Азии или выходцами из Индии и Афганистана перекрыть высокотехнологичные профессии невозможно,

– подчеркнул военный эксперт.

Путин будет пытаться оттягивать открытое решение о мобилизации. Для Кремля это означало бы не только новый набор людей на войну, но и удар по экономике, рынку труда и остаткам внутренней стабильности.

Мобилизация стала бы жестом отчаяния

Если Кремль все же пойдет на официальное объявление мобилизации, это будет означать, что скрытых способов пополнения армии уже недостаточно. Для Путина такой шаг был бы не демонстрацией силы, а переходом к гораздо более рискованному сценарию, когда режим вынужден открыто забирать еще больше людей на войну.

Если начнётся мобилизация, это уже будет выглядеть как жест отчаяния или полной беспомощности со стороны Кремля,

– сказал Грабский.

Причина в том, что война давно стала для российских властей не просто политическим решением, а способом удержать саму систему. Кремль может искать вариант, который позволил бы ему не потерять лицо, но реального выхода без поражения и ответственности для него уже нет.

Война — единственный способ существования путинского режима. Поэтому он может пойти на любые меры, чтобы продлить агонию своего режима,

– подчеркнул военный эксперт.

Новая мобилизация означала бы, что Путин готов бросить на смерть ещё тысячи и десятки тысяч людей, лишь бы продолжить войну. Поэтому вопрос не только в том, решится ли Кремль на этот шаг, но и в том, насколько далеко зашли внутренние процессы в России, если без него режим уже не сможет удерживать фронт.

Россия может не справиться с новым наплывом людей

Даже если Кремль решится на более широкую мобилизацию, проблема будет не только в количестве людей. Российская пропаганда уже показывает подготовительные материалы по Южному федеральному округу, куда Москва включает и оккупированные территории Украины, в частности Крым и части Донецкой и Луганской областей. Но набрать людей — не значит превратить их в боеспособные подразделения.

Можно мобилизовать миллион, но их нужно одеть, кормить, где-то разместить, а главное — обучить. А еще создавать или распределять по новым частям,

– пояснил Грабский.

У российской военной машины есть ограничения, о которых в Кремле не могут не знать. Даже при наличии мобилизационного ресурса нужны учебные базы, тренировочные центры, командный состав и техника. Без этого новый призыв даст не качественное усиление армии, а очередную массу плохо подготовленных людей.

Суть не в мобилизационном ресурсе – он есть. Суть в способности российской военной машины переварить всех этих людей и сделать из них хоть какое-то подобие солдат,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому вопрос не только в том, объявит ли Путин мобилизацию. Важнее, способна ли Россия использовать её без ещё большего внутреннего разлома. По словам Грабского, такой шаг может стать последним решением Кремля перед глубокими кризисами внутри самой системы.

Военный эксперт объяснил, как Путин оттягивает опасное решение об объявлении мобилизации: смотрите видео