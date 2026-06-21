Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу пояснив, що насправді відбувається з мобілізацією в Росії. За його словами, Путін має причини максимально відтягувати таке рішення, хоча війна залишається головним способом існування його режиму.

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Кремль поки тримається без відкритої мобілізації

Грабський не вважає, що в Росії вже стартував масштабний мобілізаційний процес. Окремі сигнали з регіонів є, але в такій великій країні вони не одразу складаються в загальну картину для всього населення.

Те, що відбувається в умовній Пензі, абсолютно невідомо людям, які живуть в умовному Урюпінську або Калінінграді. Тому говорити, що почався процес мобілізації, буде трохи зарано,

– пояснив військовий експерт.

Поки що Кремль намагається закривати втрати без офіційного оголошення нової хвилі. Для цього використовують гроші, вербування і різні нестандартні схеми, які дозволяють поповнювати армію, не створюючи відчуття тотального призову по всій країні.

Противник своїми імпровізованими методами, маючи відповідні грошові ресурси, намагається збалансувати свої втрати з надходженням нового гарматного м'яса,

– зазначив Грабський.

Нинішня система ще дає Росії можливість підтримувати війну без великого публічного рішення. Але цей ресурс не безмежний, бо втрати на фронті тривають, а приховані методи поповнення армії не можуть повністю замінити мобілізацію.

Новий призов ударить по самій Росії

Відкрита мобілізація для Путіна небезпечна не лише через можливу політичну реакцію. Попередній досвід уже показав, що разом із призовом Росія отримує втечу працездатних людей, а нині такий відтік був би ще болючішим: країна глибше втягнута у війну, втрати значно більші, а кадровий дефіцит відчутніший.

У жовтні 2022 року було мобілізовано 320 тисяч, а Росія одномоментно втратила близько мільйона робочих рук,

– нагадав він.

Частина цього процесу триває й зараз. Через відключення інтернету, ускладнення роботи та страх перед майбутніми рішеннями люди виїжджають до Білорусі або країн Центральної Азії, де їх не завжди раді бачити. Водночас замінити таких фахівців випадковою робочою силою Росія не може.

Вже сьогодні Росія стикається з кадровими проблемами. Ніякими гастарбайтерами з Центральної Азії чи вихідцями з Індії та Афганістану перекрити високотехнологічні професії неможливо,

– наголосив військовий експерт.

Путін намагатиметься відтягувати відкрите рішення про мобілізацію. Для Кремля це означало б не лише новий набір людей на війну, а й удар по економіці, ринку праці та залишках внутрішньої стабільності.

Мобілізація стала б жестом відчаю

Якщо Кремль усе ж піде на офіційне оголошення мобілізації, це означатиме, що прихованих способів поповнення армії вже недостатньо. Для Путіна такий крок був би не демонстрацією сили, а переходом до значно ризикованішого сценарію, коли режим змушений відкрито забирати ще більше людей на війну.

Якщо почнеться мобілізація, це вже буде виглядати як жест відчаю або повної безпорадності з боку Кремля,

– сказав Грабський.

Причина в тому, що війна давно стала для російської влади не просто політичним рішенням, а способом утримувати саму систему. Кремль може шукати варіант, який дозволив би йому не втратити обличчя, але реального виходу без поразки й відповідальності для нього вже немає.

Війна є єдиним способом існування путінського режиму. Тому він може піти на будь-які заходи, щоб продовжити агонію свого режиму,

– наголосив військовий експерт.

Нова мобілізація означала б, що Путін готовий кидати на смерть ще тисячі й десятки тисяч людей, аби лише продовжити війну. Тому питання не тільки в тому, чи наважиться Кремль на цей крок, а й у тому, наскільки далеко зайшли внутрішні процеси в Росії, якщо без нього режим уже не зможе втримувати фронт.

Росія може не впоратися з новою масою людей

Навіть якщо Кремль зважиться на ширшу мобілізацію, проблема буде не лише в кількості людей. Російська пропаганда вже показує підготовчі матеріали щодо Південного федерального округу, куди Москва вписує і окуповані території України, зокрема Крим та частини Донеччини й Луганщини. Але набрати людей – не означає перетворити їх на боєздатні підрозділи.

Можна мобілізувати мільйон, але їх треба одягнути, годувати, десь розміщувати, найголовніше – навчати. А ще створювати або розподіляти в нові частини,

– пояснив Грабський.

Російська військова машина має обмеження, про які в Кремлі не можуть не знати. Навіть за наявності мобілізаційного ресурсу потрібні навчальні бази, тренувальні центри, командирський склад і техніка. Без цього новий призов дасть не якісне посилення армії, а чергову масу погано підготовлених людей.

Суть не в мобілізаційному ресурсі – він є. Суть у спроможності російської військової машини перетравити всіх цих людей і зробити з них хоч якесь подобство солдатів,

– наголосив військовий експерт.

Тому питання не лише в тому, чи оголосить Путін мобілізацію. Важливіше, чи здатна Росія використати її без ще більшого внутрішнього надлому. За словами Грабського, такий крок може стати останнім рішенням Кремля перед глибокими кризами всередині самої системи.

Військовий експерт пояснив, як Путін відтягує небезпечне рішення щодо оголошення мобілізації: дивіться відео